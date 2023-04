"9-1-1 Notruf L.A." erzielte bei ProSieben in den zurückliegenden Wochen wahrlich keine Top-Quoten, dennoch hielt man in Unterföhring durch und zeigte alle Folgen der fünften Staffel. Nun sollen es "Grey’s Anatomy" und "Seattle Firefighters" richten, doch auch diese Serien enttäuschten zum Start in die neuen Folgen. "Seattle Firefighters" kam zur besten Sendezeit nicht über 750.000 Zuschauende hinaus, in der klassischen Zielgruppe wurden nur 6,6 Prozent Marktanteil gemessen.

"Grey’s Anatomy" konnte diese Werte noch unterbieten. Die Serie, die ProSieben lange konstant gute Quoten beschert hat, erreichte nur noch 620.000 Menschen, beim jungen Publikum entsprach das 6,1 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge von "Seattle Firefighters" erreichte im Anschluss nur noch 5,7 Prozent. Ab der kommenden Woche wechseln die Serien den Sendeplatz: "Grey’s Anatomy" ist dann um 20:15 Uhr zu sehen, "Seattle Firefighters" eine Stunde später. Im Anschluss startet dann die neue Staffel "9-1-1: Lone Star".

ProSieben musste sich am Montag mit seinen Serien hinter RTLzwei einordnen: "Die Geissens" unterhielten zu Beginn der Primetime 760.000 Menschen, 370.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der Zielgruppe reichte das zu 6,6 Prozent Marktanteil. Mit einer weiteren neuen Ausgabe steigerte sich die Millionärsfamilie dann sogar noch auf 7,1 Prozent und auch die Reichweite konnte man auf 840.000 nach oben schrauben. Eine Wiederholung von "Davina & Shania - We Love Monaco" fiel am späten Abend allerdings etwas ab, damit waren für den Sender nur noch 4,0 Prozent drin.

Gute Quoten erzielte am Montagabend auch Kabel Eins: Mit dem Film "Lethal Weapon 2 - Brennpunkt L.A." unterhielt man exakt eine Million Menschen, in der klassischen Zielgruppe holte der Sender damit 6,1 Prozent Marktanteil. "Die City-Cobra" hielt sich danach sehr konstant bei 6,0 Prozent.

