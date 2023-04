Weil Barbara Salesch und Ulrich Wetzel mit ihrem "Strafgericht" recht solide Quoten einfahren, hat sich RTL dazu entschieden, die Gerichtsshow-Schiene noch etwas auszubauen. Der Vorteil der Formate: Sie erreichen insgesamt vergleichsweise viele Menschen, mit ihnen kann RTL überhaupt noch relevante Reichweiten in der Daytime erzielen. Und so startete nun am Montag um 17 Uhr das neue "Jugendgericht", dem ebenfalls Ulrich Wetzel vorsitzt. Der Start verlief aber alles andere als nach Plan, zumindest beim Blick auf die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zwar sahen 1,14 Millionen Menschen das neue Format und das sorgte beim Gesamtpublikum für gute 9,6 Prozent Marktanteil, dafür sah es in der klassischen Zielgruppe ziemlich mau aus. Aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen sahen nur 110.000 Menschen zu, das führte zu 5,6 Prozent Marktanteil. Eben diese 5,6 Prozent Marktanteil holte Wetzel zuvor auch mit dem "Strafgericht". Beim Gesamtpublikum brachte er es da aber noch auf einen zweistelligen Wert, 10,6 Prozent wurden gemessen.

Auch Barbara Salesch tat sich am Montag ziemlich schwer: Hier sah es mit 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt ebenfalls recht gut aus, beim jungen Publikum war das "Strafgericht" mit Salesch aber nur zu 8,0 Prozent gut. Und das bei einem ziemlich starken Vorlauf: "Punkt 12" erreichte zuvor noch 16,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 780.000 Menschen sahen sich das dreistündige Magazin im Durchschnitt an. Bitter für RTL: Auch "Unter Uns" blieb am Montag bei schlechten 6,6 Prozent hängen.

Besser lief es am Nachmittag für ProSieben: Zwischen 13:50 und 17 Uhr landete der Sender mit seinen US-Sitcoms im zweistelligen Bereich, in der Spitze wurden 12,1 Prozent Marktanteil gemessen. Auch "taff" überzeugte zum Start in die neue Woche mit 11,5 Prozent, 490.000 Menschen schalteten das Magazin ein. "Galileo" landete am Vorabend bei 10,1 Prozent und auch die "Simpsons" erreichten Werte von mehr als 10 Prozent - das war zuletzt keine Selbstverständlichkeit mehr.

Probleme in der Daytime hatten dagegen Sat.1 und RTLzwei. In Sat.1 taten sich bereits die Scripted Realitys schwer, ehe "Volles Haus" den Marktanteil auf miserable 2,2 Prozent drückte. "Die perfekte Minute" unterhielt nur 450.000 Menschen und kam damit in der Zielgruppe auf 1,9 Prozent. Bei RTLzwei blieb die "Südklinik am Ring" ab 17 Uhr bei schlechten 1,2 Prozent hängen, ehe sich "Köln 50667" auf nicht viel bessere 2,2 Prozent steigerte. Immerhin auf "Berlin - Tag & Nacht" war Verlass, die Soap erreichte deutlich bessere 5,9 Prozent.

Mehr zum Thema TV-Juristen heiß begehrt: Eine Branche findet einstige Stars wieder

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV