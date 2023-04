Das neue RTL-Format "Raue - Der Restaurantretter" hat in dieser Woche bittere Tiefstwerte hinnehmen müssen. Nur noch 1,10 Millionen Menschen schalteten die neueste Ausgabe des Formats ein, das waren fast eine halbe Million Menschen weniger als vor einer Woche. Und auch der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag mit 6,9 Prozent im tiefroten Bereich.

Der herbe Absturz dürfte nicht zuletzt mit der erstarkten Konkurrenz zu tun haben. Sowohl ProSieben ("Joko & Klaas gegen ProSieben") als auch Vox ("Sing meinen Song - Das Tauschkonzert") schickten an diesem Dienstag quotenstarke Formate zurück auf die Bildschirme, die prompt überzeugten. Dafür blieben die Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL weg. "Raue - Der Restaurantretter" war vor zwei Wochen mit 9,9 Prozent Marktanteil gestartet und steigerte sich in der Vorwoche auf immerhin 11,9 Prozent.

Durch den schwachen Vorlauf tat sich am späten Abend "RTL Direkt" äußerst schwer und blieb bei 5,9 Prozent Marktanteil hängen. Auch "Extra" war danach nur zu 7,4 Prozent gut. In der Daytime konnte sich "Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht" im Vergleich zum Vortag deutlich steigern und landete bei 9,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt sahen 1,23 Millionen Menschen zu, das entsprach sogar 10,1 Prozent. Auch die beiden "Strafgerichts"-Folgen zuvor lagen beim Gesamtpublikum im zweistelligen Bereich, bei den 14- bis 49-Jährigen aber darunter.

Sehr schwer tat sich am Dienstag auch Sat.1: "Navy CIS: Hawaii" blieb zu Beginn der Primetime bei schlechten 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen, 1,10 Millionen Menschen schalteten ein. Eine neue Folge "Navy CIS" steigerte sich danach insgesamt zwar auf 1,23 Millionen Zuschauende, der Marktanteil stieg aber nur unwesentlich auf 5,5 Prozent. Und weil der Vorabend mal wieder ein Totalausfall war, reichte es für Sat.1 am Dienstag nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent. RTL wird sich über seine 8,3 Prozent wohl ebenfalls nicht freuen.

Sat.1 landete damit auf Tagessicht übrigens nur ganz knapp vor RTLzwei, das am Dienstag 5,0 Prozent erreichte. "Hartz und Herzlich - Das Wiedersehen" kam zur besten Sendezeit auf 5,8 Prozent Marktanteil, "Armes Deutschland" lag im Anschluss noch bei 5,1 Prozent. "Autopsie - Mysteriöse Todesfälle" steigerte sich tief in der Nacht sogar auf zweistellige Werte. "Berlin - Tag & Nacht" holte am Vorabend ebenfalls recht gute 5,5 Prozent, "Köln 50667" lag dagegen bei nur 3,7 Prozent.

