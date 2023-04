Die RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" hat ihre Quoten in der dritten Woche wieder deutlich steigern können und lag am Mittwochabend auf der Flughöhe des Staffel-Auftakts. Durchschnittlich 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für die Realityshow begeistern, darunter 440.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe zog der Marktanteil damit gegenüber der Vorwoche - verglichen mit den vorläufig gewichteten Zahlen - um 1,7 Prozentpunkte an.

Zugleich lag RTLzwei damit auf Augenhöhe mit RTL, wo "Der Bachelor" im Gegenzug wieder an Boden verlor und auf 8,3 Prozent Marktanteil zurückfiel. Das war der zweitschwächste Wert in der langjährigen Geschichte des Formats. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit nur 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für RTL-Verhältnisse sehr ernüchternd aus. Vor diesem Hintergrund blieben danach auch "RTL Direkt" und "Stern TV" mit Zielgruppen-Marktanteilen von 8,2 und 9,8 Prozent einigermaßen blass, das "Nachtjournal" erzielte später sogar nur 6,0 Prozent.

RTLzwei wiederum hielt nach 23 Uhr mit der "Stunde nach der Stunde der Wahrheit" im Schnitt noch 420.000 Fans von "Kampf der Realitystars" bei der Stange und erzielte 5,5 Prozent Marktanteil - der bislang beste Wert des neuen Nachdrehs. Der erfolgreiche Abend verhalf RTLzwei letztlich auch zu einem guten Tagesmarktanteil: Mit 5,9 Prozent lag der Sender klar vor Kabel Eins, wo sich die beiden Spielfilme "Das perfekte Verbrechen" und "Das Schweigen der Lämmer" abends mit Werten von 5,0 und 6,3 Prozent aber ebenfalls gut behaupteten.

Die Spitzenposition unter den kleinen Sendern machten indes DMAX und Nitro mit Tagesmarktanteilen von 3,0 und 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unter sich aus. Während Nitro in der Primetime mit "Stirb langsam 2" zunächst auf 3,6 Prozent Marktanteil kam und sich mit "Stirb langsam" danach sogar auf 4,2 Prozent steigerte, trieben "Die Schatzsucher" den DMAX-Marktanteil am Abend auf bis zu 3,4 Prozent. Herausragende Quoten gab es für den Sender zudem am späten Nachmittag, wo die Dokusoap "Hardcore Pawn" zeitweise auf einen Marktanteil von 7,4 Prozent kam.

