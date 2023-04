Dass auch mit mäßigen Primetime-Quoten die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe drin ist, hat Vox am Mittwoch eindrucksvoll bewiesen. Zwar erzielte eine Wiederholung von "Bones - Die Knochenjägerin" um 20:15 Uhr unspektakuläre 6,3 Prozent Marktanteil - und trotzdem lagen die Kölner im Sendervergleich letztlich mit einem Tagesmarktanteil von 9,4 Prozent an der Spitze. Denn während etwa ProSieben nach "TV total" massenhaft an Reichweite verlor und Sat.1 zwischen 16 und 20 Uhr nicht konkurrenzfähig war, leistete sich Vox keine echte Schwäche.

So erreichte die Dokusoap "Full House - Familie XXL" um 14 Uhr bereits gute 8,4 Prozent Marktanteil, ehe die Marktanteile danach über Stunden hinweg zweistellig ausfielen. "Shopping Queen" überzeugte mit 10,5 Prozent Marktanteil ebenso wie zwei Stunden später die Hochzeits-Doku "Zwischen Tüll und Tränen" mit 10,4 Prozent. Dazwischen sorgte "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" mit 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar für einen echten Höhenflug.

Am hart umkämpften Vorabend wiederum punktete zunächst "First Dates" mit 8,8 Prozent Marktanteil, ehe "Das perfekte Dinner" schließlich um 19:00 Uhr mit 11,9 Prozent einen Jahresbestwert aufstellte. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Selbst "Bones" konnte sich im Laufe des Abends noch steigern - und lag nach 23 Uhr bei stolzen 10,1 Prozent Marktanteil. In der Nacht trieb "Medical Detectives" die Vox-Quoten schließlich sogar noch auf bis zu 22,5 Prozent.

Marktführer beim Gesamtpublikum war am Mittwoch unterdessen das ZDF, auch wenn es dort zur besten Sendezeit ebenfalls gar nicht so großartig lief. "Die große 'Terra X'-Show" kam jedenfalls nicht über 3,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,8 Prozent Marktanteil hinaus. Viel stärker war der Spitzenreiter zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht: Der ARD-Spielfilm "Der weiße Kobold" erreichte zur besten Sendezeit im Schnitt 3,06 Millionen Menschen, die 12,0 Prozent Marktanteil entspachen.

