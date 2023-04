Der Primetime-Verlauf: Ein Kobold bringt Publikum zum Abschalten

Die Zuschauer-Verlaufskurve des ARD-Films "Der weiße Kobold" sieht nicht gut aus. Viele, die zuvor noch die "Tagesschau" gesehen hatten, suchten das Weite - nicht alle sofort. Manche gaben dem Film zunächst noch eine Chance, doch nach und nach schalteten immer mehr Personen weg. Grob gesagt: Erst ab kurz nach neun wurde die Kurve stabiler - im Verlauf des Abends deutlich zugelegt hat indes Jörg Pilawa in Sat.1. In seinem neuen "1% Quiz" werden die schweren Fragen bekanntlich am Ende gestellt - und genau darauf hatte das Publikum ganz offenbar vermehrt Lust. Die Verlaufskurve unterstreicht das gute Abschneiden des neuen Ratespiels, das auch schon für eine zweite Staffel verlängert ist.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: News und weg

Die beiden fiktionalen Programme nach den Nachrichtensendungen von RTL und dem ZDF führten zu vielen Abschaltern. "Alles was zählt" konnte am Mittwoch das Publikum von "RTL Aktuell" nicht halten. Sehr deutlich ist zu erkennen, dass zahlreiche Personen extra und auch nur für die rund 20 Minuten langen Nachrichten zum Privatsender schalteten. Im Zweiten war das Interesse an der Krimiserie "Blutige Anfänger" nach den Hauptnachrichten nicht sonderlich groß. Die Kurve ging deutlich nach unten. Erneut ließ sich am Mittwoch derweil beobachten, dass die Courtshow "Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht" in ihren letzten Minuten stark zulegt.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Alles wie üblich

Bei den TV-Vermarktern gab es in Sachen Daily Reach nicht allzu viel Bewegung. An der Spitze behauptete sich einmal mehr AdAlliance mit diesmal starken 39 Prozent, Seven.One Media erreichte sechs Punkte weniger, landete also bei 33 Prozent. El Cartel Media verbuchte indes am Mittwoch zwölf Prozent - und wiederholte damit das Dienstags-Ergebnis. Ebenfalls stabil blieben die Werte von Sky Media, Visoon und ARD Media.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Burger King schlägt McDonalds

Es ist - im wahrsten Sinne des Wortes - eine Geschmacksfrage: Burger King oder McDonalds? Und an ihr mögen sich die Geister scheiden. Zumindest in Bezug auf die Werbecharts gibt es mit Blick auf den Mittwoch dieser Woche nun aber einen klaren Sieger. Mit 134 Spots für die King's Selection kam Burger King am Mittwoch auf 97 XRP - und hatte somit deutlich mehr Reichweite generiert als das goldene M für sein McSmart Menü. Interessant: McDonalds schaltete dafür zwar sechs Spots mehr, war aber in reichweitenschwächeren Umfeldern vertreten, sodass der ermittelte XRP-Wert nur bei 64,6 lag. Auf Rang vier - etwas überraschend: Mondelez Deutschland mit 63 XRP für sein Milka Eis. Wartet da jemand schon auf den richtigen Frühling?

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.