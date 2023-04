Die britische Serie "Trigger Point" hat ihre Quoten durch zeitversetzte Nutzung noch einmal klar steigern können. 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen bei der ersten Folge, die linear am Montagabend um 20:15 Uhr im ZDF lief, auf diese Weise hinzu, sodass unterm Strich 2,42 Millionen gezählt wurden. Die zweite Folge steigerte sich noch um 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - in beiden Fällen reichte das für einen Platz unter den Top 10 der Sendungen mit den größten Zugewinnen bei der Gesamtreichweite. Der Marktanteil zog um jeweils 0,9 Prozentpunkte an.

Angeführt wird die Hitliste einmal mehr von der "heute-show", die mit einem nachträglichen Plus von 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einmal mehr in einer eigenen Liga spielte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem nachträglichen Marktanteils-Zugewinn von 6,3 Prozentpunkten einsam an der Spitze lag. Nach der "heute-show" verbuchte der "Tatort: Love is pain" den größten Nachschlag: Um 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verbesserte sich der ARD-Krimi aus Dortmund, der somit in der Endabrechnung sogar auf knapp mehr als 30 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.04.

22:30 4,53

(+0,97) 19,7%

(+2,9%p.) 1,36

(+0,50) 22,9%

(+6,3%p.) Tatort: Love is pain 23.04.

20:14 9,24

(+0,37) 30,1%

(+0,4%p.) 1,92

(+0,09) 27,5%

(+0,6%p.) ZDF Magazin Royale 21.04.

23:04 2,03

(+0,36) 11,4%

(+1,5%p.) 0,89

(+0,31) 19,1%

(+4,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20.04.

20:15 1,86

(+0,30) 7,8%

(+1,0%p.) 1,03

(+0,21) 18,7%

(+2,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 21.04.

19:38 2,08

(+0,25) 9,8%

(+1,0%p.) 0,59

(+0,15) 15,6%

(+3,2%p.) Trigger Point 17.04.

22:14 2,42

(+0,25) 12,1%

(+0,9%p.) 0,21

(+0,03) 4,6%

(+0,6%p.) Let's dance 21.04.

20:15 3,83

(+0,25) 15,8%

(+0,3%p.) 0,96

(+0,08) 17,5%

(+0,2%p.) Der Alte 21.04.

20:15 5,78

(+0,22) 21,7%

(-0,1%p.) 0,43

(+0,04) 8,1%

(+0,2%p.) Trigger Point 17.04.

22:58 1,97

(+0,20) 13,4%

(+0,9%p.) 0,12

(+0,02) 3,6%

(+0,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 20.04.

18:48 2,44

(+0,20) 12,2%

(+0,8%p.) 0,31

(+0,08) 8,9%

(+2,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.04.-23.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Beim jungen Publikum schaffte es unterdessen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit der Folge vom Freitag nach der "heute-show" und dem "ZDF Magazin Royale" aufs Treppchen - kurz vor dem Wochenende sahen viele Soap-Fans den Dauerbrenner also offensichtlich lieber zeitversetzt. Das führte zu einem beträchtlich höheren Marktanteil als ursprünglich angenommen: Um 3,2 Prozentpunkte ging es nach oben auf nun 15,6 Prozent. Ganz so kräftig war das Plus bei "Alles was zählt" nicht, doch durch den Zugewinn von 1,2 Prozentpunkten rettete sich die Freitags-Folge der RTL-Soap letztlich immerhin noch in die Zweistelligkeit.

Größte Zugewinne* bei Gesamtmarktanteil

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.04.

22:30 4,53

(+0,97) 19,7%

(+2,9%p.) 1,36

(+0,50) 22,9%

(+6,3%p.) ZDF Magazin Royale 21.04.

23:04 2,03

(+0,36) 11,4%

(+1,5%p.) 0,89

(+0,31) 19,1%

(+4,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 21.04.

19:38 2,08

(+0,25) 9,8%

(+1,0%p.) 0,59

(+0,15) 15,6%

(+3,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20.04.

20:15 1,86

(+0,30) 7,8%

(+1,0%p.) 1,03

(+0,21) 18,7%

(+2,5%p.) Trigger Point 17.04.

22:58 1,97

(+0,20) 13,4%

(+0,9%p.) 0,12

(+0,02) 3,6%

(+0,3%p.) Trigger Point 17.04.

22:14 2,42

(+0,25) 12,1%

(+0,9%p.) 0,21

(+0,03) 4,6%

(+0,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 20.04.

18:48 2,44

(+0,20) 12,2%

(+0,8%p.) 0,31

(+0,08) 8,9%

(+2,0%p.) Kampf der Realitystars 19.04.

20:14 1,02

(+0,19) 4,3%

(+0,7%p.) 0,46

(+0,10) 7,9%

(+1,6%p.) Die Höhle der Löwen 17.04.

20:15 1,84

(+0,15) 7,5%

(+0,5%p.) 0,74

(+0,09) 13,2%

(+1,1%p.) Alles was zählt 21.04.

19:07 1,56

(+0,11) 8,5%

(+0,4%p.) 0,32

(+0,04) 10,5%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.04.-23.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

