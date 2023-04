In der Tagesmarktanteils-Endabrechnung waren es Platz fünf beim Publikum ab drei Jahren und nur Platz sechs bei den 14- bis 49-Jährigen. In der werberelevanten Zielgruppe kam Sat.1 am Donnerstag nicht über bittere 4,9 Prozent hinaus. Nicht zufriedenstellend für die Chefetage in Unterföhring ist auch, dass Konkurrent Vox aufdrehte und mit 9,0 Prozent einen richtig guten Tag erwischte und Sat.1 somit völlig enteilte.

Dass der Sat.1 FilmFilm Klassiker "Die Hebamme" ab 20:15 Uhr mit 5,1 Prozent in der Zielgruppe noch zu den erfolgreicheren Programmen zählte, sagt da schon einiges aus. Im Schnitt schauten 0,85 Millionen Menschen zu. Das hielt ein Fall für Dr. Abel in "Zerbrochen" ab 22:50 Uhr nicht; die Filmwiederholung stürzte auf miese 1,6 Prozent Marktanteil im Schnitt. Eine Randnotiz, die aber irgendwie passt: Ab kurz vor ein Uhr nachts wurden in Sat.1 bei einer weiteren "Hebamme"-Ausstrahlung nur noch 0,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen festgestellt.



Ebenfalls die 1-Prozent-Marke verfehlt hat am Donnerstag eine weitere Ausstrahlung von "Die perfekte Minute" ab 19 Uhr: Die knapp einstündige Spielshow floppte mit 0,8 Prozent, konnte jedoch auch kaum auf Unterstützung des Lead-Ins hoffen. Das dreistündige "Volles Haus" landete bei gerade einmal 1,9 Prozent im Schnitt. Und schon die zwei "Klinik am Südring"-Folgen, die um 14:05 und 15:05 Uhr begannen, holten nur 5,2 und 4,1 Prozent.



Wesentlich besser machte es da Vox – und einmal mehr fiel insbesondere "Das perfekte Dinner" auf, das schon seit Wochen auch von der Sat.1-Vorabendschwäche zu profitieren scheint. 11,7 Prozent Marktanteil sicherte sich die aktuelle Folge am Donnerstag, rund 1,3 Millionen Personen ab drei Jahren sahen zu. Schon am Mittwoch war die Vorabendsendung sehr gefragt gewesen – da standen sogar 11,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen zu Buche. Ins Auge sprang bei Vox am Donnerstag auch die vormittägliche Krimischiene: Nach 10:10 Uhr kam "CSI: Miami" beispielsweise auf ungewöhnlich starke 19,3 Prozent, eine Stunde später sicherte sich eine weitere Folge der Produktion noch mehr als 17 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV