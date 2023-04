Auf schöne Quoten gebracht hat es am Donnerstag ab 20:15 Uhr der erste von zwei Teilen der Krimiproduktion "Mordach – Tod in den Bergen". Im Schnitt schauten linear im Ersten 5,5 Millionen Menschen zu, die dem Sender 21,2 Prozent Marktanteil bescherten. Luft nach oben bestand bei den 14- bis 49-Jährigen, in dieser Altersklasse lag die gemessene Quote bei ordentlichen sechs Prozent. Gut unterwegs war Das Erste übrigens auch schon vorher. So schaffte "Wer weiß denn sowas?" mit 21,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren eine der besten Quoten des Jahres, "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" schloss sich mit 12,6 Prozent an. Die durchschnittlichen Reichweiten beliefen sich auf 3,03 sowie 2,36 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV