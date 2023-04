Mit einer Live-Sendung hat Jan Böhmermann sein Publikum am Freitagabend überrascht. Die ab kurz nach 23 Uhr gesendeten Bilder waren diesmal also keine Konserve. Der Quote geholfen hat diese Idee nicht; eher im Gegenteil. Das "ZDF Magazin Royale" erreichte bei den Jüngeren 11,3 Prozent Marktanteil und somit den schwächsten Marktanteil einer Erstausstrahlung der Sendung. Sowohl in diesem Jahr als auch 2022 lag der Schnitt eigentlich bei um die 16 Prozent. Insgesamt verfolgten am Freitagabend rund 1,5 Millionen Personen die Ausstrahlung. Die jetzt vorliegenden vorläufigen Quoten sind beim "ZMR" aber immer nur die halbe Miete, das Format legt in den Tagen nach der Ausstrahlung über die unterschiedlichen Ausspielwege in Regelmäßigkeit noch deutlich zu.

Zuschauer-Trend: Comedy rettet die Welt! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Nicht allzu groß war zudem das Interesse an den linearen Ausstrahlungen von "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators" bei ZDFneo. Zwei Primetime-Folgen scheiterten an der Marke von 300.000 Zusehenden. Um die ein Prozent Marktanteil wurden insgesamt ermittelt. Beim Digitalsender tat sich die Wiederholung der "Carolin Kebekus Show" mit rund 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 20:15 und 21 Uhr eher schwer.

Verlass war indes einmal mehr auf "Bares für Rares" im ZDF-Nachmittagsprogramm. Die Trödelshow kam ab 15:10 Uhr auf 21 Prozent Marktanteil insgesamt (2,08 Mio.), eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" erreichte nach 16:10 Uhr dann im Schnitt 2,54 Millionen Leute. Hier wurden sogar 23,3 Prozent Marktanteil gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV