am 29.04.2023 - 11:18 Uhr

Der Primetime-Verlauf: "Der Alte" gefällt

Zwei Krimis zeigte das ZDF am Freitagabend. Und die AdScanner-Auswertung von mehr als einer Million Vodafone-Haushalten zeigt eine sehr stabile Verlaufskurve. Auf den nachfolgenden Krimi "Letzte Spur Berlin", gestartet um 21:15 Uhr, traf genau das nicht zu. Die Folge verlor nach und nach Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähnlich unterschiedlich präsentierte sich die Comedy-Schiene am späteren Abend. Während die "heute-show" zunächst stabile Ergebnisse präsentierte, führte die Live-Ausgabe des "ZDF Magazin Royal" zu Abschaltern. Sehr gut zu sehen ist zudem, wie wenig der Audience Flow zwischen dem ARD-Film "Praxis mit Meerblick" und der Comedy "Comedy rettet die Welt" funktionierte.

Der Vorabend-Verlauf: "Explosiv" verfängt

In der 18-Uhr-Stunde sammelte RTL am Freitag viel Publikum ein. Schon während "Explosiv" ging die Kurve stark nach oben. Dieser Trend setzte sich dann auch nach 18:30 Uhr bei "Exclusiv" fort. Besonders stark legte die Kurve dann kurz vor "RTL Aktuell" und auch während der Nachrichten an. Interessantes Detail: Zulegen konnten die News bis wenige Momente vor 19 Uhr, danach sank die Reichweite wieder. Um 19 Uhr begann bekanntlich "heute" im ZDF. Die RTL-Dailys ab 19:05 Uhr hielten die Reichweiten der Info-Programme schließlich nicht.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Starke AdAlliance

Auch am Freitag sicherte sich AdAlliance den ersten Rang beim Daily Reach der TV-Vermarkter - gemessen wurden diesmal 40 Prozent. Somit lag die AdAlliance acht Prozentpunkte vor Seven.One Media. Auf Rang drei landete das ZDF Werbefernsehen mit 15 Prozent, das ganz knapp vor Warner Bros. Disovery (14%) landete.

Werbe-Ranking: Stärkere Aldi-Präsenz

Zum Wochenende hin erhöhte Discounter Aldi seine Präsenz im deutschen Fernsehen - mit 95 Punkten. 132 Spots schaltete der Discounter und somit mehr als an den Tagen zuvor. Dabei setzte Aldi ganz besonders auf RTL - auf den Marktführer in der Zielgruppe entfielen rund 37 Prozent der Buchungen. Auch bei Vox liefen viele Spots, beide Sender zusammen kommen auf rund die Hälfte der Buchungen. Reichweitenstärker als die Aldi-Spots war am Freitag nur die die Kreislaufflasche, die von der konkurrierenden Schwarz-Gruppe kommt. Dr. Oetker brauchte indes nur 19 Spots für die Ofenfrische, um unter die Top 15 zu kommen. Das hatte man hauptsächlich der Präsenz im Rahmen von "Let's Dance" bei RTL zu verdanken.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.