"The Masked Singer" hat am Samstag die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren in der Primetime unterhalten, dennoch blieb die Rätsel-Musikshow deutlich unter der Reichweitenmarke von einer Million. 820.000 Menschen aus dieser Altersklasse schalteten ein und sorgten so für 16,5 Prozent Marktanteil. Nur die "Tagesschau" hatte noch mehr junge Zuschauer am Samstag. Die Gesamtreichweite von "The Masked Singer" lag bei 1,81 Millionen.

Der erste ProSieben-Verfolger beim jungen Publikum war am Samstag RTL: "Denn sie wissen nicht, was passiert" erreichte mit seiner rund viereinhalbstündigen Show 510.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,66 Millionen Menschen die Show mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk ein. Das waren ein paar mehr als in der zurückliegenden Woche, als die Show einen Tiefstwert aufstellte.

Aufgrund der späten Uhrzeit sendete RTL nach "Denn sie wissen nicht, was passiert" nur noch Wiederholungen: "Take Me Out" holte zunächst dennoch gute 12,0 Prozent, eine weitere Folge gab danach jedoch auf 9,9 Prozent nach. Bei ProSieben konnte "red." das "Masked Singer"-Publikum gut halten, das Magazin erreichte im Schnitt mehr als eine Million Menschen und kam so auf 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die nächtliche Wiederholung von "The Masked Singer" landete im Anschluss aber bei nur noch 3,9 Prozent.

Die höchste Show-Reichweite erzielten ProSieben und RTL am Samstag aber nicht, hier lag das ZDF vorn: "Der Quiz-Champion" erreichte 3,41 Millionen Menschen. Im Vergleich zur letzten Ausgabe der Show vor rund einem Monat war das ein Rückgang von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern, damals war vor allem ProSieben noch nicht so stark wie jetzt. Mit 14,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man in Mainz aber dennoch zufrieden sein, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,3 Prozent zudem ebenfalls ziemlich gut.

Nach dem "heute journal" schraubte das "aktuelle sportstudio" den Marktanteil beim jungen Publikum sogar noch auf einen zweistelligen Wert, 10,7 Prozent waren hier am späten Abend drin. Und auch insgesamt überzeugte die Sendung mit 12,2 Prozent, 1,79 Millionen Menschen sahen ab 23 Uhr zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV