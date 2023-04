Blickt man nur auf die Quoten, war der Vorabend für Das Erste am Samstag ein Erfolg. Ein genauerer Blick zeigt aber, dass die "Sportschau" kleinere Brötchen backen musste als zuletzt. Nachdem die Sendung nun drei Wochen in Folge auf mehr als 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, lag sie an diesem Samstag deutlich unter dieser Marke. 3,49 Millionen Menschen sorgten dennoch für starke 19,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,4 Prozent gemessen.

Etwas schwächer als zuletzt war auch Sky mit der Bundesliga unterwegs. Mit 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blieb der Pay-TV-Sender um 15:30 Uhr (Konferenz + Einzelspiele) zum ersten Mal seit Wochen unter der Marke von einer Million Zuschauenden hängen. Insgesamt erzielte Sky einen Marktanteil von 8,4 Prozent, beim jungen Publikum waren es 15,5 Prozent. Beides sind deutlich schwächere Werte als zuletzt. Das Topspiel um 18:30 Uhr zwischen Bremen und Schalke erreichte 690.000 Menschen sowie 3,6 bei allen und 7,4 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Schwäche sowohl von Sky als auch der ARD-"Sportschau" dürfte auch daran liegen, dass weder Bayern noch der BVB am Samstag gespielt haben.

Doch zurück zum Ersten: Mit dem zweiten Teil des Films "Mordach - Tod in den Bergen" hat der Sender am Samstag den Primetime-Sieg eingefahren. 4,78 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten damit für einen starken Marktanteil in Höhe von 19,4 Prozent. Der Abstand auf das ZDF, der zweitplatzierte Sender in der Primetime, war massiv: Die Mainzer erreichte über eine Million Menschen weniger als Das Erste. Dennoch bleibt festzuhalten, dass "Mordach" viele Zuschauerinnen und Zuschauer verloren hat. Den ersten Teil sahen sich am Donnerstag noch fünfeinhalb Millionen Menschen an.

Verloren hat "Mordach" übrigens ausschließlich Publikum, das älter ist als 49 Jahre. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen stieg die Reichweite sogar von 340.000 auf 380.000, der zweite Teil kam beim jungen Publikum auf einen Marktanteil in Höhe von 7,6 Prozent. Das ist kein überragender Wert, aber immerhin besser als die 6,0 Prozent vom Donnerstag. "Der Bozen-Krimi" unterhielt im Anschluss nur noch 2,61 Millionen Menschen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank prompt auf nur noch 11,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV