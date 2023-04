© Vox

Die Probleme lagen bei Vox woanders, in der Daytime nämlich. Eine lange "Criminal Intent"-Strecke holte in den frühen Morgenstunden zwar tolle 12,7 Prozent Marktanteil, lag zwischenzeitlich aber auch bei miesen 2,5 Prozent. Eben diese 2,5 Prozent holte am Nachmittag auch der Film "Pets", danach steigerte sich "Der Hundeprofi" nur leicht auf 3,5 Prozent. Hinzu kommt, dass die Wiederholung von "I, Robot" am späten Abend nach der Doku ebenfalls nur 3,5 Prozent holte.

Noch schlechter lief es für RTLzwei, das sich am Samstag mit 3,8 Prozent Tagesmarktanteil begnügen musste und so der schwächste der großen acht Sender war. In Grünwald war es vor allem die Primetime, die versagte. "Wild Wild West" unterhielt zur besten Sendezeit nur 490.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe bedeutete das 3,1 Prozent Marktanteil. Am Vorabend tat sich auch "Bella Italia - Camping auf Deutsch" mit 3,2 Prozent sehr schwer.

Sat.1 kann mit seinen 6,5 Prozent am Samstag ebenfalls nur bedingt zufrieden sein, war aber ausnahmsweise mal nicht der Sender mit den größten Problemen. Im Tages-Ranking reichte es für Sat.1 sogar zu Platz drei. Das hat man vor allem der Zeit nach 20:15 Uhr zu verdanken: Mit dem Film "Rampage - Big Meets Bigger" unterhielt man zu Beginn der Primetime zunächst 1,14 Millionen Menschen, in der Zielgruppe entsprach das 8,1 Prozent. "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" lag im Anschluss ebenfalls noch über der Marke von einer Million Zuschauenden, der Marktanteil stieg auf 9,1 Prozent. Mit dem "Unsere kleine Farm"-Marathon hatte der Sender tagsüber dagegen weniger Glück, die Quoten lagen überwiegend im enttäuschenden Bereich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV