An einem ansonsten schwachen Sonntag hat sich RTL am Abend zumindest auf Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger verlassen können. Allerdings blieb "Denn sie wissen nicht, was passiert" auch mit der dritten Live-Show innerhalb von kaum mehr als einer Woche hinter den Quoten früherer Staffeln zurück. Mit insgesamt durchschnittlich 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bewegte sich die Sendung auf der Flughöhe der beiden vorherigen Ausgabe, in der Zielgruppe lag der Marktanteil über viereinhalb Stunden hinweg bei ordentlichen, aber unspektakulären 11,8 Prozent.

Der größte "Tatort"-Verfolger war dagegen am Sonntagabend Sat.1, wo man offensichtlich einige Film-Fans, die weder bei ProSieben noch RTL fündig wurden, abgreifen konnte. "Jumanji: The Next Level" überzeugte im Schnitt 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zum Einschalten, sodass der Marktanteil bei sehr guten 12,9 Prozent lag. Das war mehr als das Doppelte des derzeitigen Senderschnitts. Insgesamt konnten sich 1,58 Millionen Personen für den US-Film begeistern, ehe "Rampage - Big Meets Bigger" noch auf 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Die erfolgreiche Primetime hatte zudem maßgeblichen Anteil daran, dass Sat.1 am Sonntag sogar die Tagesmarktführerschaft ergatterte: Mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent lag der Sender in der Zielgruppe letztlich 0,1 Prozentpunkte vor RTL, das tagsüber - bis auf "RTL aktuell" - durchweg einstellig blieb. Ein Best Of von "Martin Rütter - Die Welpen" kommen brachte es etwa auf nur 8,1 Prozent Marktanteil, später tat sich "Exclusiv - Weekend" mit 7,6 Prozent schwer.

Einen schönen Film-Erfolg feierte am Sonntagabend derweil nicht nur Sat.1, sondern auch RTLzwei, wo "Men in Black II" zur besten Sendezeit auf gute 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam - das reichte, um sich gegen ProSieben und Vox durchzusetzen. Insgesamt unterhielt der Streifen im Schnitt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im Anschluss überzeugte zudem auch "Premium Rush" noch mit 5,9 Prozent Marktanteil. Unter den kleinen Sendern drehte zudem Tele 5 auf: Dort trieb "Batman Returns" den Marktanteil um 20:15 Uhr auf starke 3,3 Prozent in der Zielgruppe. Und auch Sixx punktete dank "Eiskalte Engel" mit 2,7 Prozent.

Dank der Formel 1 gelang am Sonntag auch Sky ein Sprung nach vorne: Dort lockte der Große Preis von Aserbaidschan zur Mittagszeit bereits 11,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen vor den Fernseher. Insgesamt schalteten im Schnitt genau eine halbe Million Motorsport-Fans ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV