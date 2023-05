"Bauer sucht Frau International" ist am Montagabend mit unspektakulären Quoten in die neue Staffel gestartet und hat bei RTL ein tendenziell älteres Publikum angesprochen. Durchschnittlich 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:15 Uhr die erste Folge, sodass der Gesamtmarktanteil bei überzeugenden 11,0 Prozent lag. Der Privatsender bewegte sich damit auf Augenhöhe mit dem Ersten, wo die Dokumentation "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" von 3,01 Millionen Menschen verfolgt wurde.

Mit Blick auf die Zielgruppe spielte "Bauer sucht Frau International" indes zwar vorne mit, doch einen zweistelligen Marktanteil verpasste die Kuppelshow mit Inka Bause letztlich knapp. 570.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen 9,8 Prozent - ein Wert, der aber zumindest im Bereich des aktuellen Senderschnitts liegt. Richtig schwach performte danach "Ralf, der Bauernreporter", der trotz des passenden Vorlaufs nur einen Marktanteil von 6,4 Prozent verbuchte. Ungleich stärker war die "Höhle der Löwen", die bei Vox auf 12,0 Prozent Marktanteil kam und die abendliche Marktführerschaft damit in Köln hielt. Insgesamt verzeichnete die Gründershow in dieser Woche im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Deutlich dahinter rangierten "Die Geissens", doch mit einem Marktanteil von 5,9 Prozent lag die "schrecklich glamouröse Familie" auf einem guten Quoten-Niveau - und verhalf ganz nebenbei der zweiten Staffel des Ablegers "Davina & Shania - We Love Monaco" zu einem erfolgreichen Auftakt. Die Geissen-Töchter erreichten ab 21:18 Uhr sehr ordentliche 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und hielten im Schnitt 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTLzwei. "Die Geissens" waren zuvor von 750.000 Menschen gesehen worden.

Am Vorabend tat sich die "Glücksrad"-Wiederholung bei RTLzwei dagegen schwer und kam nicht über einen Marktanteil von 3,3 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Aber auch Vox konnte diesmal mit seinem regulären Programm nicht allzu viel reißen: So blieben "Full House" und "Shopping Queen" am Nachmittag mit Marktanteilen von 3,8 und 3,6 Prozent blass, auch "First Dates" und "Das perfekte Dinner" blieben später mit jeweils 5,7 Prozent weit unter den Normalwerten.

Anders dagegen Sat.1: Ohne "Volles Haus!" drehte der Sender dank "Jumanji: The Next Level" am Vorabend auf und erzielte sehr gute 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das reichte, um zeitweise auch RTL zu schlagen: Dort überzeugten zwar die Nachrichten mit fast 16 Prozent Marktanteil, doch anschließend hielten "Die Unvermittelbaren" mit Martin Rütter gerade mal 8,0 Prozent des jungen Publikums vor dem Fernseher. Insgesamt konnten sich nur 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für "Das große Wiedersehen" begeistern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV