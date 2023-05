am 03.05.2023 - 08:45 Uhr

Seit dieser Woche zeigt RTL montags und dienstags zur besten Sendezeit neue Folgen von "Bauer sucht Frau international" – schon die Montagsfolge verpasste knapp einen zweistelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Am Dienstag nun sanken die gemessenen Werte weiter. Gegen starke Konkurrenz, einerseits Fußball im ZDF, andererseits Joko und Klaas bei ProSieben, fiel die Kuppelshow auf die niedrigste Quote bei den klassisch Umworbenen aller Zeiten: Nur noch 8,2 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Und auch die durchschnittliche Gesamtreichweite fiel niedriger aus als bisher: Im Schnitt schauten 2,54 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.

Somit musste sich RTL also mehrfach geschlagen geben. Den Tagessieg, sowohl gesamt als auch bei den Jüngeren, fuhr die im ZDF übertragene DFB-Pokalpartie zwischen Freiburg und Leipzig ein. 4,79 Millionen Menschen sahen den RB-Sieg im Schnitt, das entsprach insgesamt einem Marktanteil in Höhe von 19,2 Prozent, bei den Jüngeren wurden 17,9 Prozent gemessen.



Nur knapp hinter König Fußball rangierte eine weitere Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben", die dem Privatsender angesichts von 16,5 Prozent einmal mehr tolle Quoten einbrachte. 0,89 Millionen Umworbene schauten im Schnitt zu, beim Publikum ab drei Jahren wurden 1,32 Millionen Personen gemessen. Vom Lead-In beflügelt war auch diesmal wieder das um kurz nach 23 Uhr gestartete "Late Night Berlin" mit 12,4 Prozent bei den Werberelevanten. 0,38 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Sendung. Für RTL indes lief der spätere Abend gar nicht gut: "RTL Direkt", gestartet um 22:15 Uhr, musste sich mit 5,9 Prozent zufrieden geben, "Extra" landete später bei im Schnitt nur 6,3 Prozent.

Dem starken Gegenprogram Tribut zollen mussten auch die Hauptabendserien im Ersten. "Tierärztin Dr. Mertens" fiel mit 4,05 Millionen Fans auf den bisher niedrigsten Wert der Staffel. "In aller Freunschaft" kam danach auf 4,08 Millionen. Beide Serien sicherten sich insgesamt um die 15 Prozent und rund sechs Prozent bei den Jüngeren.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV