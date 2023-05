am 03.05.2023 - 08:59 Uhr

Die Krönung von Charles III. dem naht: Am kommenden Samstag ist es soweit. Entsprechend laufen in diesen Tagen auch im deutschen Fernsehen wieder vermehrt Formate, die sich mit den britischen Royals befassen. Super RTL räumte dafür am Dienstagabend die Primetime frei – doch die Sendungen stießen insbesondere bei den Jüngeren auf kaum Anklang. "Harry – Ein Prinz sucht seinen Weg" kam nach 20:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf 0,7 Prozent Marktanteil. "Meghan Markle – Von Hollywood ins Königshaus" verbuchte eine Stunde später nur leicht bessere 0,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV