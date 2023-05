Der Primetime-Verlauf: Fußball: Manche Fans vor Abpfiff weg

Während des kompletten Vorlaufs zum DFB-Pokalspiel zwischen Freiburg und Leipzig stieg die Quotenkurve des ZDF stark an. Dieser Trend setzte sich dann auch in der ersten Halbzeit fort. Wie üblich ging das Interesse am Programm während der Halbzeitpause kurzzeitig leicht zurück. Nach dem Seitenwechsel erreichte das Spiel dann seine stärksten Werte. Weil die Partie aber frühzeitig entschieden war, schalteten manche Fans des runden Leders schon vor dem Abpfiff um.

Der Vorabend-Verlauf: "WaPo" profitiert ein bisschen von der "SOKO"

Bei Weitem nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer von "Wer weiß denn sowas?" konnte die "WaPo Duisburg" am Dienstag im Ersten halten. Das Ratespiel hatte kontinuierlich zugelegt, mit dem Ende der Unterhaltungsshow brach die Kurve dann regelrecht ein. Gegen 18.50 Uhr ging sie dann ruckartig, wenn auch nur ein bisschen, nach oben. Das dürfte mit dem Ende der ZDF-"SOKO Köln" zusammenhängen. Der Krimi, gestartet um 18:07 Uhr, hatte ebenfalls im Verlauf der rund 45 Minuten, zugelegt.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Pokal hilft dem ZDF Werbefernsehen

Eine ungewöhnlich hohe Werbereichweite erzielte am Dienstag das ZDF, was mit dem DFB-Pokalspiel zur Primetime zusammenhängt. Zwar liefen im Rahmen der Übertragung keine klassischen Werbespots, sehr wohl aber Presentings. Entsprechend kam das ZDF Werbefernsehen im Daily Reach der TV-Vermarkter am Dienstag auf 25 Prozent - und war somit drittstärkste Kraft. Ganz vorne lag wie immer AdAlliance (40%), gefolt von Seven.One Media mit 31 Prozent.

Werbe-Ranking: Lidl dominiert, dahinter liegt Aldi

Zwei Discounter haben sich am Dienstag die höchsten Werbereichweiten im deutschen Fernsehen gesichert. Platz eins ging an Lidl, das mit 127 Punkten klar dominierend war. Für seine Angebote und Produkte warb der Lebensmittelhändler 186 Mal. Mit weitem Abstand folgte Aldi. Dort führten 114 Buchungen aber nur zu etwas mehr als 58 XRP. Ebenfalls auf mehr als 50 Punkte kamen noch C&A, Burger King sowie Amazon Prime Video und IKEA. Sportwettenanbieter bwin (mit 43,55 XRP auf Platz 13) profitierte hauptsächlich von einigen Schaltungen im Rahmen der ZDF-Fußballübertragung. Viel öfter warb bwin indes in der Nische bei Sky Sport News - im Rahmen der ganztägigen DFB-Pokalvorberichte. Fast 60 Prozent aller bwin-Spots am Dienstag liefen beim Sportnachrichtenkanal.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.