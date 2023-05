Große Spannung vor 20:15 Uhr

Am Dienstagabend hatten Joko und Klaas 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben gewonnen – zu füllen waren diese dann wieder am Mittwochabend bei ProSieben ab 20:15 Uhr. Was das Duo sich für die Sendefläche überlegt, ist dabei immer ein großes Geheimnis. Und genau diese Spannung zieht: Sehr gut zu erkennen ist, wie die Reichweiten-Kurve in den Momenten vor dem Start von "JK Live" stark anzieht. Während der 15 Minuten an sich haben Joko und Klaas dann aber kein neues Publikum gewonnen. Im Gegenteil: Eher waren minimale Verluste zu verbuchen.

Das Erste übertrug am Mittwochabend ein DFB-Pokalspiel – schon am Dienstag lief der Wettbewerb im ZDF. Am Dienstag war das Spiel zwischen Freiburg und Leipzig früh entschieden, am Mittwoch hingegen verlief die Partie deutlich spannender. Stuttgart und Frankfurt trennten sich 3:2, die Hessen sind somit eine Runde weiter. Und weil es am Ende nochmal spannend wurde, zog die Reichweite vor allem in den finalen Momenten des Matches deutlich an. Gegen 22:45 Uhr wurde die höchste Reichweite generiert. Den Abend über relativ stabil präsentierte sich "Der Bachelor" – grob kann gesagt werden: Wen das Format interessiert, der verbringt den Abend damit – im Verlauf vermochte die RTL-Sendung aber nicht mehr zuzulegen.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDF Werbefernsehen vor ARD Media

ARD Media sicherte sich in Sachen Daily Reach am Mittwoch zehn Prozent und landete somit ein gutes Stück hinter dem ZDF Werbefernsehen, das mit 16 Prozent ein gutes Ergebnis ablieferte. Erneut sammelte auch Warner Bros. Discovery mit seinen vielen kleineren Sendern eine gute Reichweite ein. Hier lag der Werbe-Reach bei 13 Prozent, immerhin zwei Prozentpunkte vor El Cartel Media.

Werbe-Ranking: SodaStream effektiv

Meister der Effektivität war am Mittwoch SodaStream. Für den Wassersprudler wurde an diesem Tag nur 19 Mal im deutschen TV geworben. Daraus ergab sich aber ein XRP von 40,8 – im Schnitt sammelte also jeder Spot etwas mehr als zwei Punkte ein – ein richtig guter Wert. Konkret heißt das, dass SodaStream hauptsächlich in reichweitenstarken Umfeldern warb. Mehr als jeder zweite Spot lief am Mittwoch entweder bei RTL oder im Ersten. Der 15-sekündige Spot sammelte seine Reichweite etwa während "Wer weiß denn sowas?" oder "GZSZ", der 10-Sekünder profitierte von "Wer weiß denn sowas?", aber auch von "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei. Während der Realityshow lief er um kurz vor 22 Uhr.

