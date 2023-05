Mit der ersten Live-Ausgabe konnte das "ZDF Magazin Royale" in der vergangenen Woche nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen wie gewöhnlich - und auch im Nachgang fiel das Interesse des Publikums an der Satireshow geringer aus. An einen Marktanteil von 20 Prozent und mehr war diesmal jedenfalls auch unter Berücksichtigung der zeitversetzten Nutzung nicht zu denken, auch wenn der Nachschlag bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin noch 4,1 Prozentpunkte betrug - mehr war es nur bei der "heute-show". Unterm Strich lag das "ZDF Magazin Royale" dadurch bei 15,4 Prozent Marktanteil, was für den öffentlich-rechtlichen Sender freilich trotzdem ein starker Wert ist.

Insgesamt brachte es die Show nach der TV-Ausstrahlung noch auf ein Plus von 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Zwei Wochen zuvor kamen allerdings noch über eine halbe Million hinzu. Zu den Gewinnern der Woche zählten auch Joko und Klaas, die mit ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" nachträglich die 20-Prozent-Marke knackten: Um 1,8 Prozentpunkte wurde die Quote in der klassischen Zielgruppe nach oben korrigiert, sodass letztlich 20,2 Prozent Marktanteil auf der Uhr standen. Nur geringfügig niedriger fiel der Wert für "Germany's next Topmodel" aus: Die ProSieben-Show steigerte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 19,8 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 28.04.

22:29 4,55

(+0,81) 19,7%

(+2,2%p.) 1,28

(+0,48) 21,2%

(+6,1%p.) ZDF Magazin Royale 28.04.

23:02 1,78

(+0,29) 9,6%

(+1,1%p.) 0,78

(+0,26) 15,4%

(+4,1%p.) Tatort: Seilschaft 30.04.

20:15 6,35

(+0,43) 24,6%

(+0,6%p.) 1,05

(+0,21) 21,0%

(+2,7%p.) Einmal Camping, immer Camping 30.04.

18:12 0,97

(+0,11) 6,7%

(+0,6%p.) 0,31

(+0,08) 11,9%

(+2,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 27.04.

20:15 1,86

(+0,26) 7,9%

(+0,8%p.) 1,10

(+0,20) 19,8%

(+2,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.04.

19:37 2,29

(+0,20) 10,2%

(+0,7%p.) 0,78

(+0,12) 16,9%

(+2,0%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 25.04.

20:14 1,59

(+0,21) 6,8%

(+0,7%p.) 1,11

(+0,16) 20,2%

(+1,8%p.) Markus Lanz 27.04.

23:20 1,55

(+0,10) 15,5%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,06) 8,9%

(+1,8%p.) Killing Eve 25.04.

23:13 0,23

(+0,06) 1,9%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,05) 2,8%

(+1,7%p.) Killing Eve 25.04.

22:32 0,28

(+0,09) 1,6%

(+0,4%p.) 0,10

(+0,07) 2,4%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.04.-30.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bemerkenswert auch, wie sehr die Vox-Dokusoap "Einmal Camping, immer Camping" noch zulegen konnte. Mit einem Plus von 2,5 Prozentpunkten verfehlte das Format nur knapp das Treppchen - und lag letztlich bei starken 11,9 Prozent in der Zielgruppe. Gemessen an der Gesamt-Reichweite, war derweil der "Tatort" nach der "heute-show" der größte Profiteur der zeitversetzten Nutzung: Die Schweizer Folge "Seilschaft" kam mit einem Plus von 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Nachgang noch deutlich über die Hürde von sechs Millionen. Besonders kräftig war dabei das Plus beim jungen Publikum, wo der Marktanteil um 2,7 Prozentpunkte auf 21,0 Prozent nach oben korrigiert wurde.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 28.04.

22:29 4,55

(+0,81) 19,7%

(+2,2%p.) 1,28

(+0,48) 21,2%

(+6,1%p.) Tatort: Seilschaft 30.04.

20:15 6,35

(+0,43) 24,6%

(+0,6%p.) 1,05

(+0,21) 21,0%

(+2,7%p.) Der Alte 28.04.

20:15 5,77

(+0,31) 21,1%

(+0,3%p.) 0,44

(+0,04) 7,7%

(+0,3%p.) Mordach - Tod in den Bergen 29.04.

20:15 5,07

(+0,29) 19,8%

(+0,4%p.) 0,45

(+0,07) 8,3%

(+0,7%p.) ZDF Magazin Royale 28.04.

23:02 1,78

(+0,29) 9,6%

(+1,1%p.) 0,78

(+0,26) 15,4%

(+4,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 27.04.

20:15 1,86

(+0,26) 7,9%

(+0,8%p.) 1,10

(+0,20) 19,8%

(+2,2%p.) Let's dance 28.04.

20:15 3,98

(+0,24) 16,4%

(+0,2%p.) 1,05

(+0,09) 18,4%

(+0,2%p.) Mordach - Tod in den Bergen 27.04.

20:15 5,74

(+0,24) 21,4%

(+0,2%p.) 0,41

(+0,07) 6,7%

(+0,7%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 25.04.

20:14 1,59

(+0,21) 6,8%

(+0,7%p.) 1,11

(+0,16) 20,2%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.04.

19:37 2,29

(+0,20) 10,2%

(+0,7%p.) 0,78

(+0,12) 16,9%

(+2,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.04.-30.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV