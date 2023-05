am 05.05.2023 - 09:06 Uhr

Mit (vorläufig ermittelten) Zielgruppen-Marktanteilen zwischen 4,9 und 5,2 Prozent Marktanteil war schon die im Vorjahr gesendete erste Staffel von "Über Geld spricht man doch!" für Kabel Eins ein schöner Erfolg – nicht zuletzt auch deshalb, weil die Werte so stabil waren. Am Donnerstag um 20:15 Uhr startete nun die zweite Staffel – wenig überraschend, zugleich aber schön für den Sender, dass das Format mit 5,3 Prozent da anknüpfte, wo es einst aufhörte. Zugleich bedeuteten die 5,3 Prozent in der Zielgruppe gar eine leichte Steigerung. Insgesamt sahen durchschnittlich 0,65 Millionen Menschen die neue Folge.

Eine gute Figur gab auch in dieser Woche die Doku "Inside Star Wars" ab, mit der ProSieben Maxx seine Primetime füllte. Zwei Folgen des Formats sicherten sich bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt zwei und 2,1 Prozent. DMAX punktete mit einem Primetime-Doppelpack von "112: Feuerwehr im Einsatz", der auf 2,1 sowie 2,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren kam.



Bei RTL Up holten mehrere "Blaulicht-Report"-Folgen im Abendprogramm um die 500.000 Zuschauende und somit im Gesamtmarkt zwischen 2,1 und 2,6 Prozent sowie um die eineinhalb Prozent bei den klassisch Werberelevanten. Gut unterwegs, insbesondere zu späterer Zeit, war auch Nitro mit vielen Folgen der amerikanischen Krimiserie "Law & Order: SVU" – zu Beginn des Abends sorgte diese bei den 14- bis 49-Jährigen für etwa zweieinhalb Prozent. Schon gegen 22 Uhr drehte das Format auf und kam im Schnitt auf 3,4 Prozent. 5,4 Prozent wurden dann nach 22:45 Uhr im Schnitt gemessen, eine weitere Folge ließ die Werte gar auf 8,5 Prozent steigen. Und ab 0:15 Uhr war die Produktion aus der Schmiede von Dick Wolf dann sogar für 11,7 Prozent gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV