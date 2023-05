Nach einer ordentlichen bis guten Rückkehr des "Glücksrad" ins Donnerstagsprogramm von RTLzwei (6,9 und 5,0% wurden in der klassischen Zielgruppe erzielt), hat der Sender nun auch mit frischen Folgen der einstigen Sat.1-Sendung "Genial Daneben" gute Werte eingefahren. Das Comeback, linear gesendet am Donnerstag zur besten Ausstrahlungszeit, sicherte sich im Schnitt 6,7 Prozent Marktanteil. Rund 360.000 Werberelevante schalteten im Schnitt ein, die Gesamtreichweite belief sich während der rund 65 Minuten auf 890.000 zusehende Personen.

Somit landete RTLzwei unter anderem vor Sat.1. Dort kam auch der Film "Die Hebamme 2" auf wahrlich keinen grünen Zweig. Die Wiederholung musste sich nämlich mit 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und etwas weniger als 200.000 Zusehenden zwischen 14 und 49 Jahren zufrieden geben. Die Gesamtreichweite lag bei 840.000.



Aber auch bei RTLzwei lief am Donnerstag nicht alles glatt. So enttäuschte ab 21:20 Uhr etwa das neue "Promi Game Night – Wir spielen für deinen Traum", das die guten Werte des Lead-Ins nicht im Ansatz hielt. Die ebenfalls einstündige Spielshow kam nicht über drei Prozent Marktanteil bei den Jungen hinaus. Die Durchschnittsreichweite wurde mehr als halbiert, sie lag noch bei 420.000. Nicht gut liefen am späteren Abend auch "Die Pop-Giganten", die auf 3,1 Prozent in der Zielgruppe kamen.

Wieder größere Probleme bereitete im Vorabend-Programm obendrein die vor einigen Wochen neu justierte Daily "Köln 50667" – nach zwischenzeitlichem Aufschwung tut sich das Format gerade wieder reichlich schwer. Am Donnerstag wurden nur 1,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf 30.000. Insgesamt wurde mit einer Sehbeteiligung von 0,09 Millionen das linear bisher schlechteste Ergebnis aller Zeiten ermittelt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV