am 05.05.2023 - 09:27 Uhr

In zwei Stunden Sendezeit wollte RTL am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr die "Geheimnisse der Discounter" aufdecken – das "Extra Spezial" sicherte sich dabei durchaus ansehnliche Quoten. Mit elf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen lief die Produktion immerhin besser als "Bauer sucht Frau international" und "Der Bachelor" an den Tagen zuvor – diese Formate schafften nämlich kein zweistelliges Ergebnis. "Extra Spezial" holte im Schnitt 1,42 Millionen Personen zum Sender.

Die beiden Strafgerichte kamen am Donnerstag auf 7,6 und fünf Prozent, das 17-Uhr-"Jugendgericht" musste sich mit 3,6 Prozent zufrieden geben. Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen erreichte keine dieser Sendungen auch nur 0,1 Millionen Zusehende. Dafür stimmten die Reichweiten im Gesamtmarkt: Hier holte "Barbara Salesch" 0,67 Millionen Zusehende, die beiden Fälle, die unter Vorsitz von Ulrich Wetzel verhandelt wurden, gelangten auf 0,8 und 0,85 Millionen Fans. Durchaus erwähnenswert: Trotz schwachen Vorlauf in der Zielgruppe, steigerte sich "Unter uns" nach 17:30 Uhr dann auf 8,8 Prozent (14-49).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV