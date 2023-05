Die höchste Quote dieses Jahres in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre hat die nachmittägliche ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" am Freitag eingefahren. Gestartet um kurz nach 15 Uhr, kam die Sendung mit Horst Lichter diesmal auf 14,1 Prozent Marktanteil – ein ungewöhnlich hoher Wert. Seit 2018 waren es gerade einmal zwei Sendungen auf diesem Slot, die stärkere Quoten generierten. Insgesamt kam die Produktion auf 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit einhergingen 21,8 Prozent Marktanteil.

Vom starken Vorlauf profitierte dann die Nachrichten-Sendung um 16 Uhr: "heute – in Europa" verbuchte nochmal stärkere 15,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, gesamt lag die ermittelte Sehbeteiligung bei 2,3 Millionen. Eine "Rosenheim-Cops"-Wiederholung punktete mit etwas mehr als zweieinhalb Millionen Fans, die Quote lag bei 25,4 Prozent insgesamt und 13,3 Prozent bei den Jüngeren.



In der Primetime lagen zwei Krimis des ZDF vor allen anderen Programmen: Der "Ein Fall für Zwei"-Staffelstart und "Letzte Spur Berlin" erreichten im Schnitt 4,89 und 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemessen wurden 18,6 und 15,6 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. Am späteren Abend sicherte sich die "heute-show" etwas mehr als 17 Prozent und 3,6 Millionen Zusehende. Schwerer tat sich dann das "ZDF Magazin Royale" – vorläufigen Daten zufolge waren knapp 1,7 Millionen Menschen dabei, die Quote lag bei rund zehn Prozent insgesamt und 13,4 Prozent bei den Jüngeren. Das Format mit Jan Böhmermann legt allerdings über die zeitversetzte Nutzung Woche für Woche nochmals deutlich zu, sodass die aktuell vorliegenden Daten noch nicht die ganze Nutzung zeigen.

Nur mäßig schnitt im Ersten derweil ab 20:15 Uhr die Reihe "Daheim in den Bergen" ab – im Schnitt sahen 3,2 Millionen Menschen den 90-Minüter, gemessen wurden durchschnittliche 12,2 Prozent Marktanteil bei allen. Auch bei den Jüngeren waren die ermittelten 5,7 Prozent passabel, aber keinesfalls überragend. Stark schnitt ab 18 Uhr einmal mehr "Wer weiß denn sowas?" ab; rund 2,9 Millionen Zusehende führten zu knapp über 20 Prozent Marktanteil.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV