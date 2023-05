Der Primetime-Verlauf: "Let's Dance"-Erfolg

Gegen 22 Uhr hatte die RTL-Tanzshow "Let's Dance" die höchsten Reichweiten. Anzunehmen, dass das Format einige Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte, die vorher im Ersten entweder den Freitags-Film aus den Bergen oder aber die ZDF-Krimis anschauten. RTL ging daher auch clever vor: Die Werbeinseln waren merklich anders platziert an den Tagen zuvor. Konkret lagen etwas mehr als 40 Minuten zwischen den beiden großen Werbepausen in dieser Zeit. Der zweite Werbeblock in der 21-Uhr-Stunde begann schon kurz vor halb, war somit also einige Minuten vor dem Umschaltzeitpunkt um 21:45 Uhr beendet. Ganz ohne kleinere Wellenbewegungen blieb die Kurve von RTL in dieser Zeit zwar nicht, bewegte sich aber trotz allem immer auf hohem Niveau. "The Voice Kids" erreichte bei Mitbeweber Sat.1 übrigens in der 21:30-Uhr-Werbepause der Tanzshow sein an diesem Abend höchstes Niveau.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "GZSZ" nimmt einige Tanzfans mit

Die RTL-Dailysoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" profitierte gegen Ende der Freitagsfolge schon von einigen Zuschauerinnen und Zuschauern, die in Bezug auf "Let's Dance" zu früh dran waren. Die letzten Momente der Serienausstrahlung legten ungewöhnlich stark zu. Einen ähnlichen Ausschlag nach oben gab es sonst nur kurz vor "RTL Aktuell" - die Nachrichten sendeten auch diesmal wieder einen ganz massiven Einschaltimpuls.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance vorn

Auch am Donnerstag verbuchte AdAlliance sehr starke Werte: Der Daily Reach des TV-Vermarkters lag bei 40 Prozent und somit deutlich vor Seven.One Media. Dort kam man am Freitag auf 31 Prozent. WarnerBros Discovery und das ZDF Werbefernsehen kamen auf jeweils 14 Prozent und teilten sich somit den dritten Rang.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Die Stärke von "Let's Dance"

Auch beim Werbe-Ranking gibt es kein Vorbeikommen an "Let's Dance" - die Stärke der RTL-Show lässt sich nämlich auch in den XRP-Top15 erkennen. Coppenrath & Wiese sowie Dr. Oetker traten auch am Freitag wieder als Presenter des RTL-Tanzformats in Erscheinung. Entsprechend war es eine mengenmäßig sehr reduzierte Anzahl an Spots, die liefen: Für "Die Ofenfrische" liefen acht Spots, für die Bienenstich-Tore gar nur sieben. Und dennoch wurden 48 und 43 XRP gemessen. An die Werbespitze setzte sich am Freitag indes C&A, das mit 111 Buchungen auf knapp 80 Reichweitenpunkte kam.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.