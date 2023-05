Unter dem Titel "Was kann der Mensch?" feierte am Samstag das Nachfolge-Format von Eckart von Hirschhausens "Quiz des Menschen" seine Premiere im Ersten. Die Quoten der ersten Folge fielen jedoch einigermaßen ernüchternd aus: Mit 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es über drei Stunden hinweg nur für einen Marktanteil von 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen in Konkurenz zum Finale von "The Masked Singer" mäßige 7,0 Prozent erzielt wurden.

Zum Vergleich: "Hirschhausens Quiz des Menschen" hatte sich in der Vergangenheit meist über der Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bewegt und konnte zuletzt sogar mehrfach zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum erzielen - davon blieb "Was kann der Mensch?" zum Auftakt noch ein ganzes Stück entfernt.

Klar hinter ihren Bestwerten blieb am Samstag zudem die "Sportschau" zurück, die am Vorabend mit den Bundesliga-Zusammenfassungen im Schnitt auf 2,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. Vor allem das parallele Bayern-Spiel bei Sky dürfte dem Ersten einige Fans gekostet haben: Das kam bei den 14- bis 49-Jährigen im Pay-TV nämlich - ebenso wie die "Sportschau" - auf einen Marktanteil von 12,7 Prozent.

Insgesamt erreichte das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern im Schnitt 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem die Konferenz am Nachmittag bereits von 1,15 Millionen gesehen wurde. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil von Konferenz und Einzelspielen auf mehr als 18 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV