Der Primetime-Verlauf: Shows halten ihr Publikum

Es dauerte ein wenig, bis sich alle Fans von "The Masked Singer" für das Staffel-Finale der ProSieben-Show vor dem Fernseher eingefunden hatten, doch nach recht kontinuierlichen Zugewinnen erreichte die Sendung gegen 21:45 Uhr einen ersten Quoten-Peak. Wie AdScanner zeigt, profitierte "The Masked Singer" - ebenso wie die neue Hirschhausen-Show "Was kann der Mensch?" im Ersten - vom Ende des ZDF-Krimis.

Auch die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" verzeichnete zu späterer Stunde mehr Menschen als zu Beginn des Abends. An der AdScanner-Kurve lässt sich zugleich ablesen, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer offenbar munter zwischen RTL und ProSieben wechselten - wenn der eine in der Werbung war, profitierte der andere.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: ARD im Aufwind

Am Vorabend wiederum profitierte vor allem Das Erste: Dort zeigte die Reichweiten-Kurve von "Brisant", "Sportschau" und "Tagesschau" nahezu konstant nach oben - einzig die kurzen Werbeunterbrechungen führten jeweils zu einigen Abschaltern. RTL profitierte unterdessen nur kurz von seinen Nachrichten - direkt danach schalteten viele lieber wieder um. Dem ZDF gelang es nach der "heute"-Sendung dagegen wesentlich besser, das Publikum mit seiner Sondersendung zur Krönung von Charles III. vor dem Fernseher zu halten.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Werbe-Ranking: Wetten und Bier in Führung

Dass die Bundesliga läuft, lässt sich auch am Werbe-Ranking ablesen. Das wurde am Samstag nämlich vom Wettanbieter Tipico angeführt, der fleißig im Fußball-Umfeld für sich trommelt und mit 246 ausgestrahlten TV-Spots auf eine Reichweite von 91,87 XRP kam. Dahinter folgte, mit einigem Abstand, die Brauerei Krombacher, die aktuell für ihr Natur Radler wirbt. Mit nur 89 ausgestrahlten Spots war Krombacher dabei sehr effizient.

Mit gleich drei Marken befindet sich unterdessen Procter & Gamble in den Top 15 von AdScanner: Neben den Spots für Lenor und Febreze sorgte vor allem die Swiffer-Werbung für Aufmerksamkeit. Mit einem XRP von 59,41 belegte der Bodenwischer am Samstag den sechsten Rang. Vor allem bei RTLzwei vermutete Procter & Gamble Swiffer-begeisterte Käuferinnen und Käufer: Dort schaltete das Unternehmen mehr als jeden fünften Spot für die Marke.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One holt auf

Nachdem der RTL-Vermarkter Ad Alliance am Freitag neun Prozentpunkte zwischen sich und Seven.One Media bringen konnte, war der Vorsprung der Kölner am Samstag geringer - was auch daran gelegen haben dürfte, dass Sat.1 tagsüber mit seiner Übertragung der Krönung und ProSieben am Abend mit dem "Masked Singer"-Finale viele Menschen erreichte. Die Netto-Reichweiten lagen diesmal bei 37 beziehungsweise 32 Prozent aller gemessenen Vodafone-Haushalte.