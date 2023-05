Die neue ProSieben-Eigenproduktion "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" kommt am Sonntagabend einfach nicht in Fahrt. Die vierte Folge des Formats mit Joachim Llambi und seinen Mitstreitern konnte ihre Reichweite zwar im Vergleich zur Vorwoche leicht auf 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigern, doch in der Zielgruppe sackte der Marktanteil sogar noch weiter ab. Dort sorgten 280.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für überschaubare 4,8 Prozent - ein Wert, der ganz sicher nicht den Ansprüchen der Verantwortlichen in Unterföhring genügt.

Besonders bitter: Die Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" fiel gegen 23 Uhr sogar auf desolate 2,7 Prozent in der Zielgruppe zurück. Und auch sonst lief es für den Privatsender am Sonntag über weite Strecken hinweg mäßig - nach 11 Uhr lagen die Marktanteile im durchweg einstelligen Bereich. Und so verwundert es dann auch nicht, dass der Tagesmarktanteil von ProSieben mit 6,3 Prozent überschaubar ausfiel. Doch auch andere Sender hatten Probleme: "Grill den Henssler" blieb bei Vox in der Primetime mit 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auch diesmal wieder blass und "Deutschlands größte Geheimnisse" enttäuschten bei Kabel Eins sogar mit nur 3,5 Prozent.

Bemerkenswert: Ausgerechnet auf die fast schon totgesagten Hollywood-Filme war Verlass. So überzeugte der Klassiker "Independence Day" in Sat.1 mit 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie guten 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, bevor "Alien: Covenant" am späten Abend sogar tolle 10,7 Prozent schaffte. RTL wiederum lockte mit "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" schon um 20:15 Uhr durchschnittlich 10,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen vor den Fernseher und kam auf insgesamt 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und auch RTLzwei konnte punkten: Dort zählte "Jurassic Park III" zunächst 860.000 Film-Fans und 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "The Sixth Sense" mit 7,4 Prozent überzeugte.

Bei den Spartensendern konnten indes vor allem Krimis punkten: So steigerte sich "Rizzoli & Isles" bei Super RTL nach 22 Uhr auf 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Marktanteil der US-Serie zeitweise bei 3,7 Prozent. Nitro steigerte sich am späten Abend gar auf bis zu 4,9 Prozent und konnte mit gleich mehreren "CSI"-Serien die Marke von einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern überspringen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV