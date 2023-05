am 08.05.2023 - 10:36 Uhr

Der Primetime-Verlauf: Stabile Herzkino-Kurve

Auch wenn der "Tatort" am Sonntagabend im Laufe des Abends einige Zuschauerinnen und Zuschauer verlor - in der überwiegenden Zahl fühlte sich das Publikum von dem ARD-Krimi offensichtlich gut unterhalten, wie die insgesamt recht stabile AdScanner-Kurve belegt. Noch stabiler präsentierte sich jedoch das ZDF, das mit seinem "Herzkino"-Film "Herzstolpern" nahezu keine nennenswerten Ausschläge nach oben oder unten verzeichnete.

Anders dagegen RTL: Dort präsentierte sich der US-Film "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" nach der ersten und zweiten Werbepause schwächer - erst gegen 21:45 Uhr, als dann auch der "Tatort" zu Ende war, konnte der Blockbuster noch einmal einige Fans zurückgewinnen. Profitieren konnten offenbar Sat.1 und RTLzwei, wo "Independence Day" und "Jurassic Park III" zumindest zwischenzeitlich neues Publikum einsammeln konnten. Vox war indes mit "Grill den Henssler" vor allem zwischen 21:45 Uhr und 22:45 Uhr ein Reichweiten-Gewinner. Wer am Ende die Show gewann, wollten schließlich aber nicht mehr ganz so viele Menschen sehen, denn nach der letzten Pause blieben erstaunlich viele Fans der Sendung fern.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Leben leicht gemacht" legt zu

Bei Sat.1 ging am Vorabend die aktuelle Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" zu Ende. Der Show gelang es, im Laufe der mehr als drei Stunden immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer einzusammeln. Wenig überraschend war der Peak um kurz vor 20 Uhr erreicht, als die Siegerin endlich feststand. Zu den Vorabend-Gewinnern zählte aber auch die "Sportschau", die ihre Reichweite bis zum Start der "Tagesschau" klar steigern konnte. Im ZDF verlief die Kurve dagegen zeitweise nur bedingt zufriedenstellend: Dort sorgte das neue Format "Terra Xplore" zwischenzeitlich für eine spürbare Delle im Audience Flow

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Enges Rennen um die Spitze

Seven.One Media hat den Rückstand auf die Ad Alliance von RTL Deutschland am Sonntag weiter verkürzen können. Nur drei Prozentpunkte trennten beide Vermarkter mit Blick auf den von AdScanner ermittelten Daily Reach. e. Die Netto-Reichweiten lagen diesmal bei 37 beziehungsweise 32 Prozent aller gemessenen Vodafone-Haushalte. Demnach lag die Netto-Reichweiten der AdAlliance diesmal bei 39 Prozent, während Seven.One Media auf 36 Prozent aller gemessenen Vodafone-Haushalte kam. Der Pay-TV-Vermarkter Sky Media schaffte übrigens acht Prozent, was auch an der abendlichen Stärke der Formel 1 gelegen haben dürfte.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Fast-Food-Duell in den Top 10

Während Check24 am Sonntag das Werbe-Ranking von AdScanner anführte und mit einem XRP von 87,79 die höchste Reichweite aller Marken verbuchte, lieferten sich am Ende der Top 10 zwei Fast-Food-Ketten ein spannendes Rennen. McDonald's kam mit seiner Kampagne für das McSmart Menu auf 47,38 XRP, während die King's Selection von Burger King gerade mal 0,28 Punkte dahinter rangierte. Allerdings benötigte Burger King deutlich weniger Spots als der Konkurrent: Nur 85 Mal warb Burger King im deutschen Fernsehen, während McDonald's sogar 139 Spots schaltete.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.