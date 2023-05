am 09.05.2023 - 08:42 Uhr

Zum Start in die neue Woche hat sich Vox die Tagesmarktführerschaft gesichert. Mit einem überzeugenden Marktanteil von 9,8 Prozent lag der Kölner Privatsender in der klassischen Zielgruppe fast einen Prozentpunkt vor dem vermeintlich größeren Bruder RTL - und sogar vier Prozentpunkte vor Sat.1. Geholfen hat vor allem "Die Höhle der Löwen": Mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Gründershow um 20:15 Uhr einen sehr guten Marktanteil von 14,9 Prozent und damit den besten Wert seit dem Staffel-Auftakt.

Auch insgesamt lief es für die "Löwen" zur besten Sendezeit gut: 1,83 Millionen Personen waren im Schnitt dabei und sorgten auch hier für überzeugende 7,6 Prozent Marktanteil. Im Vergleich zur Vorwoche konnte die Show somit über 300.000 Fans zurückgewinnen. Dass es im weiteren Verlauf des Abends für die Doku-Reihe "Härtetest - Die Prüfung meines Lebens" nur noch für einen Marktanteil von 6,2 Prozent in der Zielgruppe reichte, dürfte man in Köln angesichts des "Löwen"-Erfolgs verschmerzen können.

Luft nach oben besteht derweil am Nachmittag für den Neustart "Die Dekoprofis": Bei der Premiere auf dem 16-Uhr-Sendeplatz erreichte das Format im Schnitt 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe. Das war weniger als der Senderschnitt - doch zu bedeuten hat das freilich nichts, wie der Blick auf den Sendeplatz um 14:00 Uhr zeigt. Dort hat sich die jüngst gestartete Sendung "Full House - Familie XXL" binnen kürzester Zeit zu einem schönen Erfolg gemausert, auch wenn es am Montag mit 6,1 Prozent vergleichsweise mäßig lief.

Aber auch "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" waren diesmal mit Werten von nur 7,1 und 7,8 Prozent nicht ganz auf Top-Niveau unterwegs. Verlass war dagegen einmal mehr auf "Das perfekte Dinner", das mit 9,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte, nachdem "First Dates" zuvor auf 7,6 Prozent gekommen war.

ZDF trumpft beim jungen Publikum auf

Bei RTLzwei meldete sich am Nachmittag unterdessen die Sozial-Doku "Hartz und herzlich" zurück: Mit einem Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe kann man hier zufrieden sein - auch, weil der Sender damit überraschend sogar RTL hinter sich lassen konnte. Dort enttäuschten die drei Gerichtsshows bei den 14- bis 49-Jährigen mit Werten zwischen 3,7 und 4,5 Prozent auf ganzer Linie. Auf die Älteren war dagegen Verlass: So erreichte etwa "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" um 16:00 Uhr insgesamt 1,09 Millionen Menschen, die für 12,1 Prozent Marktanteil sorgten.

Kurios: Während auch ProSieben und Sat.1 beim jungen Publikum mit einstelligen Quoten zu kämpfen hatte, drehte ausgerechnet das ZDF auf. "Bares für Rares" überzeugte mit starken 11,0 Prozent, die "Rosenheim-Cops" sogar mit 13,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum war der Sender ohnehin Marktführer: Die Krimi-Wiederholung trieb den Marktanteil mit 2,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf herausragende 27,6 Prozent.

