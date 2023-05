Bevor am Samstag das Finale des Eurovision Song Contests ansteht, lief am Dienstag nun bereits das 1. Halbfinale, das wie auch in den vergangenen Jahren bei One übertragen wurde. Und das Interesse war vor allem bei den jüngeren Zuschauern groß. Während die Gesamt-Reichweite von im Schnitt 0,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in etwa zwischen den Werten aus den Jahren 2021 und 2022 lag, stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich an.

Hervorragende 6,3 Prozent wurden diesmal in dieser Altersgruppe gemessen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Marktanteil des ersten Halbfinales noch bei 3,4 Prozent, 2021 bei 4,1 Prozent, in den Jahren 2018 und 2019 waren es nur knapp über 2 Prozent gewesen. Auch beim in der Regel stärkeren 2. Halbfinale lag der Marktanteil zuletzt meist knapp unter 5 Prozent. One gelang damit am Dienstag der Einzug in die Top 15 der beim jungen Publikum meistgesehenen Sendungen des Tages. Der Vorlauf "Alles Eurovision" zwischen 20:15 Uhr und 21 Uhr erreichte im Schnitt schon 200.000 Menschen, die Marktanteile beliefen sich auf 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zu leiden hatte darunter wohl auch Vox, das ebenfalls musikalisch unterwegs war. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" fuhr dort mit 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen der schwächsten Marktanteile in der Geschichte des Formats ein. 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen hier im Schnitt zu, 0,29 Millionen waren es beim ESC-Halbfinale. Der Abwärtstrend bei "Sing meinen Song" ist aber kaum allein auf die musikalische Konkurrenz zurückzuführen - zu massiv ist der Absturz in Sachen Gesamt-Reichweite von 1,43 Millionen in der Auftaktwoche auf nun noch 0,88 Millionen in Woche 3.

Zuschauer-Trend: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

One brauchte sich aber auch vor anderen größeren Privatsendern in der jüngeren Zielgruppe 14-49 nicht zu verstecken. Die höchste Zielgruppenreichweite (14-49), die Sat.1 am Dienstag erreichte, lag mit 0,31 Millionen nur minimal höher ("Navy CIS" um 21:15 Uhr), die Sat.1-Marktanteile steigerten sich den Abend über von anfänglich sehr mageren 5,2 Prozent für "Navy CIS: Hawaii" aber sukzessive über 5,8 Prozent für "Navy CIS", 6,5 und 7,6 Prozent für zwei "Bull"-Folgen, ehe nach Mitternacht mit der Wiederholung von "Navy CIS: Hawaii" kurz ein zweistelliger Marktanteil erzielt wurde. In Sachen Gesamt-Reichweite lag "Navy CIS" mit 1,16 Millionen aber klar über den ESC-Werten.

RTLzwei lag mit 0,29 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern für "Armes Deutschland" ebenfalls auf einem ähnlichen Niveau wie One, die Sendung erzielte zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr einen Marktanteil von 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Kabel Eins sortierte sich mit 4,9 Prozent Marktanteil für den Film "Die etwas anderen Cops" noch dahinter ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV