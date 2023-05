Mit 5,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte am Mittwoch keine andere Sendung im deutschen Fernsehen "Aktenzeichen XY" das Wasser reichen, Rudi Cerne fuhr damit mal wieder den Tagessieg ein. 20,8 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum in der Primetime gemessen - ein sehr starker Wert. Und auch beim jungen Publikum machte das ZDF die Konkurrenz nass: 1,05 Millionen Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren führten zu 18,5 Prozent, keine andere Sendung kam auch nur in die Nähe dieser Werte.

Das Nachsehen hatte unter anderem "TV Total", das spürbar Federn lassen musste. Waren in den zurückliegenden Wochen oft Reichweiten von mehr als 1,40 Millionen drin, so sah es diese Woche mit 1,16 Millionen so schlecht aus wie überhaupt noch nie in diesem Jahr. Mit 11,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe übertraf Sebastian Pufpaff auch in dieser Woche locker den Senderschnitt von ProSieben, aber auch das ist der schwächste Wert seit Mitte Februar. Mit "TV Total" war ProSieben am Mittwoch aber dennoch der erfolgreichste Privatsender nach 20:15 Uhr beim jungen Publikum.

Später bröckelten die Quoten bei ProSieben deutlich: "Zervakis & Opdenhövel. Live." landete bei nur noch 6,6 Prozent, erreichte aber immerhin so viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer wie "The Taste" in Sat.1. Einen völligen Fehlstart legte ab 22:10 Uhr dann aber das neue "Moments of Life" hin: Mit nur 3,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es sehr schlecht, nur 250.000 Menschen waren im Schnitt mit dabei.

Im ZDF erzielte derweil das "heute journal" in beiden wichtigen Zuschauergruppen noch einen zweistelligen Marktanteil. Das war mit der Doku "Geständnisse eines Neonazis" dann nicht drin - im Gegenteil. Hier führten 1,33 Millionen Zuschauende auch beim Gesamtpublikum nur zu 7,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 6,8 Prozent noch etwas schlechter. Mit einem "sportstudio" zur Champions League kletterte der Marktanteil zumindest beim Gesamtpublikum wieder auf knapp mehr als 10 Prozent, hier sahen 1,21 Millionen zu.

Ziemlich unspektakulär verlief der Abend derweil beim Ersten: Mit dem Film "Herbe Mischung" erreichte man lediglich 3,19 Millionen Menschen, das führte zu 12,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Beim Film handelte es sich aber auch um eine Wiederholung. "Plusminus" kam später mit 2,17 Millionen noch auf 9,7 Prozent und nachdem die "Tagesthemen" kurzzeitig wieder zweistellig unterwegs waren, holte ein "Weltspiegel Extra" zur Wahl in der Türkei 9,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV