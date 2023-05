Der Primetime-Verlauf: "Bachelor" legt nach 21:45 Uhr zu

Die Primetime-Kurve von AdScanner zeigt, dass das "Bachelor"-Finale den Abend über nach und nach Publikum einsammeln konnte - so richtig nach oben ging es aber erst nach 21:45 Uhr, als "Aktenzeichen" im ZDF und der ARD-Film "Herbe Mischung" zu Ende waren. Da die Finalsendung zweigeteilt ist und in der zweiten Stunde der Talk-Teil nach der eigentlichen finalen Vergabe der letzten Rose zu sehen ist, bedeutet das also. Den von Frauke Ludowig moderierten Talk haben mehr Menschen gesehen als das eigentliche Finale - und es gab ja auch noch einiges zu erfahren, denn der "Bachelor" ist inzwischen mit der Kandidatin liiert, der er im Finale eigentlich einen Korb gegeben hatte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Welche Serien Publikum einsammeln und welche nicht

Der Blick auf den Verlauf am Vorabend zeigt einen recht üblichen Verlauf. Das Erste etwa konnte auch am Mittwoch wieder sowohl über "Brisant" als auch über "Wer weiß denn sowas?" hinweg quasi durchweg an Reichweite zulegen. Als dann die "Rentnercops" übernahmen, ging die Reichweite in den Vodafone-Haushalten auf einen Schlag erheblich zurück - und im Verlauf der Folge kam dann auch kaum noch jemand hinzu. Ähnliches Bild beim ZDF: Während "SOKO Wismar" steigt die Reichweite nach und nach an, bei den "Blutigen Anfängern" in der zweiten Serien-Schiene hingegen gibt es einen solchen Zugewinn im Verlauf der Sendung nicht.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Einmal mehr belegte die AdAlliance dabei den Spitzenplatz vor Seven.One Media, Warner Bros. Discovery kam mit seinem diversen Portfolio auf eine höhere Reichweite als RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media und im öffentlich-rechtlichen Duell hatte das ZDF ganz klar die Nase vorn.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Check24 lässt Burger-Bräter hinter sich

Im April hatte Check24 eine TV-Werbepause eingelegt, nun ist man mit seinen Werbespots aber wieder voll da. 133 davon liefen am Mittwoch über die Bildschirme und generierten eine Bruttoreichweite von rund 98 XRP - mehr als jeder andere. Enorm wichtig für die TV-Vermarkter ist aber weiterhin auch das starke Engegement der Burgerketten McDonald's und Burger King, die sich schon seit längerem ein Werbe-Duell liefern und auch am Mittwoch wieder die Plätze 2 und 4 belegten.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.