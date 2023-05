Das Staffelfinale der sechsteiligen Serie "Trigger Point", die am etwas späteren Montagabend im ZDF gezeigt wurde, konnte dank zeitversetzter Nutzung nochmal eine Schippe drauf legen, wie ein Blick auf die endgültig gewichteten Quoten zeigt. Die beiden finalen Episoden gewannen nochmal gut eine viertel Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, was die Marktanteile beim Gesamtpublikum noch auf 10,6 und 12,5 Prozent trieb - womit die Serie zumindest etwas näher an den Senderschnitt heranrückte.

Während fünf der sechs Sendungen mit dem größten Nachschlag in Sachen Gesamtreichweite wieder vom ZDF kamen, punktete Das Erste nachträglich vor allem mit seinen Krimis: Der Borowski-"Tatort" vom Sonntag legte nachträglich noch um über 300.000 auf knapp neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der "Wien-Krimi" steigerte sich um 230.000 auf eine Gesamtreichweite von 5,82 Millionen Personen.

Ein Reichweiten-Plus von 230.000 verzeichnete nachträglich auch die RTL-Show "Let's Dance" die dadurch noch die 4-Millionen-Marke übersprang. Die Auftaktfolge von "Bauer sucht Frau International" knackte nachträglich noch die 10-Prozent-Marke in der klassischen Zielgruppe. Am Dienstag klappte das nicht, hier ging es nur um 0,7 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent Marktanteil nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.05.

22:31 4,53

(+0,93) 20,1%

(+2,9%p.) 1,27

(+0,55) 22,2%

(+7,5%p.) ZDF Magazin Royale 05.05.

23:04 2,16

(+0,48) 11,9%

(+2,0%p.) 0,96

(+0,39) 19,7%

(+6,3%p.) Tatort: Borowski und die große Wut 07.05.

20:15 8,99

(+0,32) 29,9%

(+0,2%p.) 1,72

(+0,09) 25,6%

(+0,6%p.) Trigger Point 01.05.

22:15 2,03

(+0,26) 10,6%

(+1,1%p.) 0,15

(+0,02) 3,4%

(+0,5%p.) Ein Fall für zwei 05.05.

20:15 5,13

(+0,24) 18,7%

(+0,1%p.) 0,38

(+0,02) 6,4%

(-0,1%p.) Trigger Point 01.05.

23:00 1,69

(+0,24) 12,5%

(+1,4%p.) 0,13

(+0,03) 4,4%

(+0,7%p.) Let's dance 05.05.

20:15 4,06

(+0,23) 16,6%

(+0,1%p.) 1,07

(+0,09) 18,8%

(0,0%p.) Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Weinberg 04.05.

20:15 5,82

(+0,23) 22,4%

(0,0%p.) 0,53

(+0,09) 9,0%

(+1,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 04.05.

20:15 1,83

(+0,23) 7,7%

(+0,7%p.) 1,04

(+0,12) 18,7%

(+1,1%p.) Bauer sucht Frau International 01.05.

20:15 3,14

(+0,22) 11,5%

(+0,5%p.) 0,66

(+0,08) 10,9%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.05.-07.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein wirklich ernüchterndes Ergebnis fuhr in der vergangenen Woche auch der Auftakt der neuen Staffel "The Taste" ein, die diesmal schon im Frühjahr statt wie sonst üblich im Herbst zu sehen ist. Immerhin: Es ging wie bei dem Format üblich nachträglich nochmal nach oben, trotz des Plus von 1,3 Prozent betrug der endgültig gewichtete Marktanteil aber trotzdem nur 7,4 Prozent - weit weniger als man sonst zuletzt von "The Taste" gewohnt war.

Ein ungewohnt starkes Plus gab's unterdessen für die "Carolin Kebekus Show", deren Folge von vergangener Woche den Marktanteil beim jungen Publikum noch um 2,3 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent ausbauen konnte. Die Gesamt-Reichweite kletterte um 140.000 auf 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.05.

22:31 4,53

(+0,93) 20,1%

(+2,9%p.) 1,27

(+0,55) 22,2%

(+7,5%p.) ZDF Magazin Royale 05.05.

23:04 2,16

(+0,48) 11,9%

(+2,0%p.) 0,96

(+0,39) 19,7%

(+6,3%p.) Markus Lanz 03.05.

23:14 1,53

(+0,11) 14,7%

(+0,6%p.) 0,20

(+0,07) 8,5%

(+2,5%p.) Die Carolin Kebekus Show 04.05.

22:51 1,07

(+0,14) 7,6%

(+0,8%p.) 0,29

(+0,10) 8,3%

(+2,3%p.) Markus Lanz 02.05.

23:05 1,82

(+0,11) 15,8%

(+0,4%p.) 0,34

(+0,06) 13,5%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 04.05.

18:50 2,22

(+0,21) 12,8%

(+0,9%p.) 0,34

(+0,07) 10,5%

(+1,6%p.) The Taste 03.05.

20:14 0,91

(+0,12) 4,0%

(+0,4%p.) 0,40

(+0,09) 7,4%

(+1,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 05.05.

19:37 2,26

(+0,19) 10,0%

(+0,7%p.) 0,75

(+0,09) 17,5%

(+1,3%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben Wdh 07.05.

22:58 0,15

(+0,04) 1,7%

(+0,3%p.) 0,09

(+0,03) 4,0%

(+1,3%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 02.05.

20:14 1,52

(+0,20) 6,1%

(+0,6%p.) 1,02

(+0,13) 17,8%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.05.-07.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV