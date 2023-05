"Germany's next Topmodel" hat am Donnerstag die niedrigste Reichweite seit vielen Jahren eingefahren. Durchschnittlich 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die ProSieben-Show mit Heidi Klum - das waren 100.000 weniger als nach vorläufiger Messung in der Vorwoche. In der Zielgruppe sorgten 820.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für 15,5 Prozent Marktanteil und damit den schwächsten Wert der laufenden Staffel.

Gut möglich, dass sich die Konkurrenz durch das Halbfinale des Eurovisiong Song Contest auf die "GNTM"-Quoten ausgewirkt hat. Gleichzeitig lief es auch für die Europa League bei RTL richtig gut, wenngleich der Vorlauf mit nur 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zunächst mit Problemen kämpfte. Doch schon die erste Halbzeit des Halbfinals zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen steigerte sich auf 13,8 Prozent, ehe die zweite Halbzeit mit 920.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 18,6 Prozent Marktanteil gar den Tagessieg verbuchte.

Insgesamt zählte die Live-Übertragung bei RTL nach 22 Uhr im Schnitt 3,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,6 Prozent Marktanteil, sodass der Kölner Sender auch hier die Marktführerschaft übernahm. Die erste Hälfte hatten zuvor bereits 3,18 Millionen Fans gesehen, die einem Marktanteil von 12,0 Prozent entsprachen. Eher blass blieben derweil die Highlights am späten Abend: Hierfür blieben nur noch 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 9,4 Prozent zurück.

Für Sat.1 verlief der Abend dagegen durchgehend schwach: Mit gerade mal 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die der Spielfilm "Herztöne" verbuchte, landete der Sender nicht nur hinter Vox, sondern auch hinter RTLzwei, wo das einstige Sat.1-Format "Genial daneben" in der zweiten Woche gute 5,3 Prozent Marktanteil verbuchte. Die "Promi Game Night" tat sich danach mit nur 3,0 Prozent sowie insgesamt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber erneut schwer, ehe die "Pop-Giganten" am späten Abend sogar bei nur 2,7 Prozent hängen blieben. Auch für Sat.1 ging es noch nach unten: Dort holte der Spielfilm "Gefangen im Paradies" ab 22:18 Uhr ebenfalls nur 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Stärker als Sat.1 war auch Kabel Eins unterwegs, wo sich "Über Geld spricht man doch!" gar auf neue Bestwerte steigerte: 5,5 Prozent betrug der Marktanteil des Formats in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Später am Abend überzeugte auch noch das "K1 Magazin" mit ordentlichen 5,0 Prozent, ehe auch "Deutschlands größte Geheimnisse" noch mit 5,2 Prozent überzeugten.

