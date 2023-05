Der Primetime-Verlauf: Fußball-Fans kommen von ARD & ZDF

"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" konnte am Donnerstagabend offensichtlich viele Krimi-Fans nicht restlos überzeugen. Die Reichweiten-Kurve von AdScanner zeigt sehr deutlich, dass der 90-Minüter im Ersten nahezu kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer verlor. Anders dagegen das ZDF, das mit seiner "Lena Lorenz"-Reihe das Publikum konstant bei der Stange hielt.

Die ARD-Verluste fielen mutmaßlich vor allem zugusten von RTL aus, wo die Europa League im Laufe des Abends viele Fans einsammelte. Schon während der Vorberichterstattung zeigte der Trend nach oben. Der Peak war schließlich kurz vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit erreicht. Das überrascht nicht, denn um 21:45 Uhr endeten die beiden Filme bei ARD und ZDF, sodass viele Zuschauerinnen und Zuschauer offensichtlich die Gelegenheit nutzten, um sich über den Zwischenstand beim Spiel zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen zu informieren.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Nachrichten-Peak bei RTL

Einen kräftigen Aufschwung verzeichnete RTL unterdessen schon am Vorabend, als der Sender um 18:45 Uhr mit seinen Nachrichten wie gewohnt viele Menschen zum Einschalten bewegte. Allerdings zeigte der Quoten-Trend schon ab 18:00 Uhr deutlich nach oben - die bewährte Magazin-Strecke bietet also eine gute Rampe hin zu "RTL aktuell".

© AdScanner

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am mit Abstand stärksten war am Donnerstag die Ad Alliance, die es laut AdScanner-Messung auf 42 Prozent brachte und damit neun Prozentpunkte Vorsprung auf Seven.One Media hatte. Hier macht sich wohl nicht zuletzt die Stärke des Fußball-Abends bemerkbar: Auf diese Weise kamen viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit RTL in Kontakt.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Check24 verteidigt die Spitze

Check24 hat auch am Donnerstag die Spitze des Werbe-Rankings verteidigt. Mit 131 Spots erreichte das Vergleichsportal eine Reichweite von 90,20 XRP. Der Vorsprung zu anderen Marken war damit groß. C&A kam mit weniger als 70 XRP auf den zweiten Platz, ansonsten hielt sich nur XXXLutz über der 60er-Marke. Die Möbelkette kehrte damit nach mehrtägiger Pause mit seiner Kampagne wieder zurück ins Fernsehen. Insgesamt wurden 66 Spots geschaltet, die meisten davon bei RTL und Sat.1 sowie beim kleinen ServusTV.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.