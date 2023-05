am 13.05.2023 - 09:02 Uhr

Die bei den 14- bis 49-Jährigen meistgesehene Sendung des Freitags lief nicht in der eigentlichen Primetime, sondern erst am späteren Abend und hieß "heute-show". 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe hatten im Schnitt eingeschaltet und trieben den Marktanteil auf hervorragende 19,1 Prozent nach oben. Für die "heute-show" war das der beste Wert seit Mitte Februar, in den vergangenen beiden Wochen lagen die Marktanteile "nur" um 15 Prozent.

Auch die Gesamt-Reichweite fiel etwas höher aus als zuletzt: 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt ein, 210.000 mehr als eine Woche zuvor. Hier wurden zuletzt Ende März höhere Werte erzielt. Der Marktanteil belief sich auf 17,8 Prozent. Beim nachfolgenden "ZDF Magazin Royale" wurde mit im Schnitt 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die höchste Gesamt-Reichweite seit November vergangenen Jahres gemessen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 11,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 15,9 Prozent erzielt.

Während Welke dem ZDF den Tagessieg beim jungen Publikum bescherte, sorgten die Primetime-Krimis wieder für den Tagessieg beim Gesamtpublikum. "Ein Fall für Zwei" präsentierte sich dabei zwar etwas schwächer als zuletzt, lag mit im Schnitt 4,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber dennoch klar vor der Konkurrenz. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 17,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,2 Prozent Marktanteil erzielt. "Letzte Spur Berlin" sahen sich danach noch 3,87 Millionen Krimi-Fans an, was 15 Prozent Marktanteil entsprach. 7,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Das Erste konnte mit dem Film "Daheim in den Bergen - Alte Pfade, Neue Wege" da nicht ganz mithalten. 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das reichte für Platz 3 hinter dem ZDF und "Let's Dance". Der Marktanteil belief sich auf 12,0 Prozent beim Gesamtpublikum, 7,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV