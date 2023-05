Mit 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stellte "Full House - Familie XXL" bei Vox am Donnerstag einen neuen Rekord auf, der aber schon am Freitag wieder Makulatur war: Der Marktanteil zog hier weiter auf nun 12,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe an, was dem Sender in diesem Timeslot die Marktführung bescherte. Insgesamt sahen im Schnitt 0,29 Millionen Zsuchauerinnen und Zuschauer die Sendung. Und Vox fuhr auch im weiteren Verlauf des Nachmittags und Vorabends gut. Die marktanteile bewegten sich zwischen 7,2 Prozent für "Die Dekoprofis" und 9,4 Prozent für "Das perfekte Dinner".

Während Vox also aus Quotensicht wirklich von einem vollen Haus berichten konnte, bleiben die Zuschauerränge beim "Vollen Haus" von Sat.1 weiterhin erschreckend leer. Die Sendung erreichte am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr nur 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach blieb auch "Die perfekte Minute" mit im Schnitt 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteilen von 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein Totalausfall.

RTL schafft es mit seiner Gerichtsshow-Schiene, zumindest das ältere Publikum anzusprechen. Ulrich Wetzel erreichte sowohl mit dem "Straf-", als auch mit dem "Jugendgericht" ab 16 bzw. 17 Uhr knapp über eine Million Zuschauerinnen und Zsuchauer und beim Gesamtpublikum gute Marktanteile von 10,8 und 10,2 Prozent. Dass er nicht allzu viele jüngere Fans hat, nimmt man bei RTL dafür in Kauf - die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen fielen mit 6,7 und 4,8 Prozent dürftig aus. "Barbara Salesch - Das Strafgericht" hatte zuvor 9,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 0,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Die große Zahl der älteren Gerichtsshow-Fans sorgt auch dafür, dass RTL Up mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum gleichauf mit ProSieben lag. Die stundenlange Gerichtsshow-Schiene ließ die Reichweite hier im Verlauf des Vorabends bis auf 700.000 steigen. So viele sahen um 19:29 Uhr die letzte Folge des Tages - ehe "Der Lehrer" um 20.15 Uhr übrigens gerade mal 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV