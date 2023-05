Der Primetime-Verlauf: Let's Dance verliert ab 22:15 Uhr an Boden

"Let's Dance" gehört bei RTL zu jenen Shows, für die man schon ordentlich Sitzfleisch mitbringen muss, wenn man sie komplett sehen will. Erst gegen 23:45 Uhr war die Ausgabe am vergangenen Freitagabend zu Ende - und für viele war das wohl etwas zu spät. Während die Show in den ersten zwei Stunden sukzessive Publikum hinzugewinnen kann, geht es ab diesem Zeitpunkt langsam aber kontinuierlich wieder nach unten, wie ein Blick auf den Primetime-Verlauf in den von AdScanner erfassten rund einer Million Vodafone-Haushalten zeigt. Die "heute-show" profitierte unterdessen von der Werbepause bei RTL, hier ist ein deutlicher Schuss nach oben zu verzeichnen. Das "ZDF Magazin Royale" verlor dann kontinuierlich wieder Publikum.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Wechselwirkung zwischen RTL und ZDF

Am Vorabend zeigt sich einmal mehr die Zugkraft der Nachrichtensendungen. Insbesondere "RTL aktuell" sticht hier im Vergleich zum umliegenden Programm von RTL massiv heraus - mit einem Peak um kurz vor 19 Uhr. Hier hatten offenbar viele Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem Ende von "SOKO Wien" und vor dem Beginn der "heute"-Nachrichten zu RTL rübergeschaltet, um Punkt 19 Uhr kamen die aber zum ZDF zurück. "heute" erreichte seine höchsten Reichweiten aber trotzdem nicht direkt zu Beginn, sondern erst, als "RTL aktuell" zu Ende war und nochmal etliche Nachrichten-Interessierte zu den Mainzern rüber wechselten.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Der RTL-Vermarkter Ad Alliance dominierte unter den TV-Vermarktern am Freitag mit einem Vorsprung von neun Prozentpunkten vor Seven.One Medie sehr deutlich - getrieben unter anderem von der sehr starken Performance von "Let's Dance".

© AdScanner

Werbe-Ranking: Dr. Oetker-Pizza - mit wenigen Spots weit nach vorn

Nur 36 Mal lief am Freitag der Spot für "Die Ofenfrische Speciale" von Dr. Oetker. Dass man es trotzdem bis auf Rang 4 nach vorne schaffte, hat man vor allem dem Sponsoring von "Let's Dance" zu verdanken, das enorm reichweitenstark ist. Auch sonst konzentrierte man sch vorrangig auf große Sender und vorrangig auf die Primetime, was für eine ziemlich hohe Bruttoreichweite von knapp 67 XRP reichte. Damit belegte die Kampagne hinter Check24, Swiffer und dem Milka Eis Platz 4. Der vergangene Freitag war auch der bislang reichweitenstärkste Werbetag in diesem Jahr für das Produkt.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.