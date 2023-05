Seit mehr als einem Jahr setzt RTL nun schon auf "Stern TV am Sonntag", doch ein durchschlagender Erfolg ist der wöchentliche Talk, der in aller Regel von Dieter Könnes präsentiert wird, bislang nicht. Erst vor wenigen Wochen fiel die Quote mit kaum mehr als fünf Prozent sogar auf ein neues Tief. Umso größer dürfte in Köln daher nun die Freude über einen Jahresbestwert sein, wenngleich die Live-Sendung einen zweistelligen Marktanteil dann doch knapp verpasste.

Mit 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte "Stern TV am Sonntag" diesmal ab 22:30 Uhr aber durchaus ordentliche 9,9 Prozent Marktanteil - und konnte sich gegenüber dem zuvor gesendeten Spielfilm sogar um über einen Prozentpunkt steigern. Eineen besseren Wert verzeichnete die Sendung zuletzt Anfang Oktober vergangenen Jahres. Insgesamt schalteten diesmal im Schnitt 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Ansonsten verlief der Sonntag für RTL aber überwiegend schwach, wie auch der Tagesmarktanteil in Höhe von lediglich 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beweist. Zweistellige Marktanteile waren einzig für "RTL aktuell" und "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter" drin. Abseits davon enttäuschte etwa "Exclusiv - Weekend" am Vorabend mit nur 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe oder eine Wiederholung von "Der Preis ist heiß", die am frühen Nachmittag sogar nicht über 5,4 Prozent hinauskam. Für ein Best Of von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" reichte es danach zudem nur für schwache 4,9 Prozent in der Zielgruppe.

Die großen Daytime-Erfolge liefen dagegen anderswo - etwa im ZDF, wo sich der "Fernsehgarten" in dieser Woche beim Gesamtpublikum auf 19,2 Prozent Marktanteil steigern konnte. Durchschnittlich 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Open-Air-Show immerhin 7,9 Prozent, ehe sich das "Duell der Gartenprofis" danach auf schöne 9,5 Prozent steigerte.

