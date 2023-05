Mit den Satellitenaufnahmen von Deutschland aus dem All traf Das Erste am Montagabend offenbar einen Nerv beim jüngeren Publikum. Mit 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Das Erste beim jüngeren Publikum den zweiten Platz und musste sich lediglich der "Höhle der Löwen" bei Vox geschlagen geben.

Insgesamt interessierten sich 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für "Deutschland aus dem All", beim Gesamtpublikum entsprach das fast identischen 10,2 Prozent Marktanteil. Im Anschluss erreichte "Hart aber fair" 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die geringste Reichweite seit etwa zwei Monaten. Die Marktanteile beliefen sich auf magere 7,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Marktführung beim Gesamtpublikum ging unterdessen einmal mehr ans ZDF, wo der Film "Blutholz" 4,56 Millionen Personen vor dem Fernseher erreichte. Das entsprach einem Marktanteil von 17,7 Prozent. Jüngere waren allerdings kaum darunter, mehr als 4,8 Prozent Marktanteil waren in der Altersgruppe 14-49 für den ZDF-Film nicht drin.

Nachdem 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das "heute-journal" verfolgt hatten, punktete das ZDF am späteren Abend auch mit dem Film "The Marksman - Der Scharfschütze": 2,47 Millionen sahen insgesamt zu, was 16,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,2 Prozent Marktanteil erzielt. Das Erste tat sich am späteren Abend mit seinem Doku-Programm schwerer: "Mein Körper. Mein (Mehr-) Gewicht" sahen sich ab 22:52 Uhr noch 1,06 Millionen Interessierte an, was 7,5 Prozent Marktanteil entsprach, "Die Erfindung des Rassismus in Farbe" erreichte danach noch im Schnitt 0,45 Millionen Menschen, der Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV