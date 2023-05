Nachdem "Die Höhle der Löwen" in der vergangenen Woche nach zuvor etwas schwächeren Ergebnissen wieder deutlich zulegen konnte, verteidigte die Gründershow an diesem Montag den Spitzenplatz beim jungen Publikum: 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten diesmal ein, ähnlich viele wie eine Woche zuvor. Das bescherte Vox einen starken Marktanteil von 14,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt sahen 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Ansonsten lief der Montag für Vox allerdings nicht so gut. "Goodbye Deutschland" ließ den Marktanteil direkt im Anschluss an "DHDL" auf nur noch 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abstürzen und auch tagsüber war man nicht so stark unterwegs wie zuletzt gewohnt. War "Full House - Familie XXL" Ende vergangener Woche noch von Rekord zu Rekord geeilt, so reichte es zum Start in die neue Woche nur für magere 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch "Shopping Queen" und die "Deko Profis" lagen nur knapp über der 5-Prozent-Marke.

Bei RTLzwei macht unterdessen der Blick auf den Vorabend Hoffnung, weil "Köln 50667" sein tiefstes Tal hier wohl hinter sich hat. Am Montag reichte es für immerhin solide 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach überzeugte "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,3 Prozent Marktanteil. Dafür tat sich in der Primetime "Davina & Shania - We love Monaco" schwerer als gewohnt und musste mit 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die bislang schwächsten Werte hinnehmen. Insgesamt sahen hier im Schnitt rund 0,47 Millionen Personen zu.

Bei ProSieben konnte der Serien-Abend auf noch immer eher niedrigem Niveau etwas zulegen. "Grey's Anatomy" steigerte sich auf 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Seattle Firefighters" erreichten danach 6,9 Prozent. "9-1-1: Lone Star" lief dann in einer Doppelfolge und steigerte sich von 6,4 nach 23 Uhr noch auf 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zufrieden sein wird man unterdessen bei Kabel Eins, wo der Film "xXx - Triple X" um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "xXx 2" danach noch 5,2 Prozent holte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV