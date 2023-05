Der Primetime-Verlauf: Schmitz und Publikum müssen sich erst finden

Generell sind die Quoten der Sat.1-Show "Rate my Date" mit Ralf Schmitz eher ernüchternd - und ein Blick auf den Reichweitenverlauf am Montagabend in den von AdScanner erfassten Vodafone-Haushalten gibt auch einen Einblick warum: Vor allem direkt zum Start der Sendung fehlt der Sendung Publikum, erst im Lauf des Abends finden das Publikum und Ralf Schmitz dann langsam zusammen. Es ist bemerkenswert, dass das Format nach fast jeder Werbepause stärker zurückkehrt als zuvor. Nur der initiale Einschaltimpuls scheint zunächst zu fehlen.

Der Vorabend-Verlauf: Sowohl "First Dates" als auch das "Dinner" sammeln ein

Vox gehört am Vorabend zu den Sendern, die im Verlauf der Zeit deutlich an Reichweite aufbauen können. Das gilt sowohl für "First Dates" wie auch für das "Perfekte Dinner". Anderen Sendern gelingt das weniger gut. "Mein Lokal, Dein Lokal" etwa ist für Kabel Eins zwar ein Erfolg, es ist aber offenbar keine Sendung, bei der nach und nach weiteres Publikum dazu kommt - wer die Sendung sehen will, ist nach spätestens 10 Minuten auch tatsächlich an Bord. Und bei Sat.1 zeigt sich weiterhin kaum Bewegung, auch wenn nun "Lenßen übernimmt" am Vorabend übernommen hat.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Montag lag die Ad Alliance wieder vorn, bei den Öffentlich-Rechtlichen hate das ZDF die Nase vorn, die kleineren Vermarkter Sky Media und Visoon lagen annähernd gleichauf.

Werbe-Ranking: Lidl fährt TV-Werbung wieder hoch

Nach einer rund einwöchigen TV-Werbepause fährt Lidl seit Samstag seine TV-Werbeaktivitäten wieder hoch. Am Montag liefen schon wieder 131 Spots in denen für Bademode oder Sansibar-Delikatessen geworben wurde und die zusammen eine enorme Reichwiete von 118 XRP erzielten. Da konnte nur Jysk halbwegs mithalten.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.