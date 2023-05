Schon seit mehr als drei Monaten läuft die Suche nach "Germany's next Topmodel" bei ProSieben, doch wenige Wochen vor dem Finale der 18. Staffel geht der Show mit Heidi Klum offensichtlich ein wenig die Puste aus. Marktanteile um 20 Prozent, wie sie zeitweise erzielt wurden, waren zuletzt nicht mehr drin - und in dieser Woche wurde der erst sieben Tage zuvor markierte Staffel-Tiefstwert sogar noch einmal deutlich unterboten. Durchschnittlich 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen nur noch 13,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das ist zwar nach wie vor ein Erfolg, bedeutete aber zugleich den niedrigsten Wert für "GNTM" seit fünf Jahren.

Den Tagessieg musste ProSieben damit der Fußball-Übertragung bei RTL überlassen. Dazu kommt, dass die Gesamt-Reichweite mit 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar so niedrig ausfiel wie noch nie. Alleine im Vergleich zur Vorwoche kamen der ProSieben-Show fast 300.000 Fans abhanden, was sich jedoch nur bedingt mit den frühsommerlichen Temperaturen erklären lässt, denn gleichzeitig sank auch hier der Marktanteil auf nur noch 5,3 Prozent.Besonders schwach lief es zudem im weiteren Verlauf des Abends für das Magazin "red", das sogar nicht über 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam.

Für ProSieben Maxx lief es unterdessen an Christi Himmelfahrt fast durchweg gut - vor allem in der Daytime, wo die in Dauerschleife ausgestrahlte Dokusoap "Storage Wars" für Marktanteile von bis zu 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte. Unterm Strich lag der Tagesmarktanteil des Männersenders bei überzeugenden 1,8 Prozent. An DMAX kam ProSieben Maxx aber nicht heran: Der Konkurrent punktete sogar mit durchschnittlich 2,8 Prozent, was nicht zuletzt an einer erfolgreichen Primetime lag. "Notaufnahme: Samstagnacht" steigerte sich dort im Laufe des Abends auf bis zu 6,9 Prozent in der Zielgruppe.

Zweistärkster Spartensender war übrigens Kabel Eins Doku, das am Donnerstag mit 2,6 Prozent Marktanteil punktete - genauso viel wie Super RTL und knapp mehr als RTL Up. Ebenfalls jeweils mehr als zwei Prozent Marktanteil fuhren beim jungen Publikum auch Nitro, ZDFneo und Comedy Central ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV