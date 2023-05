Während sich Sat.1 an gewöhnlichen Werktag zumindest auf sein "Frühstücksfernsehen" verlassen kann musste der Privatsender am Donnerstag wegen des Feiertags auf sein Quoten-Zugpferd verzichten. Das Problem: Auch sonst wollte Sat.1 ausnahmslos nichts gelingen, was letztlich in einem desaströsen Tagesmarktanteil mündete. Mit im Schnitt gerade mal 3,6 Prozent wurde der Sender in der klassischen Zielgruppe im Ranking der acht Vollprogramme nach ganz hinten durchgereicht.

Allzu ambitioniert war das Programm allerdings nicht, denn tagsüber beschränkte sich Sat.1 durchgängig mit der Wiederholung von Shows. So kam schon "Let the music play" am Vormittag nur auf Marktanteile von 3,4 und 3,7 Prozent, später war "Das 1% Quiz" mit 2,6 Prozent sogar noch schwächer. Immerhin ging es danach zeitweise auf 5,3 Prozent nach oben, doch mit der Rankingshow "111 tollkühne Talente!" folgte nach 16 Uhr schon wieder der Absturz auf desaströse 2,0 Prozent. Einzig die "Sat.1 Nachrichten" sorgten gegen 20 Uhr mit 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nochmal für einen kleinen Einschaltimpuls.

In der Primetime lief es dann auch ziemlich schwach: Mit der Komödien-Wiederholung "Schwiegereltern im Busch" lockte Sat.1 zur besten Sendezeit nur eine Million Menschen an und geriet in der Zielgruppe mit 3,6 Prozent Marktanteil ebenso unter die Räder wie am späten Abend, wo der Spielfilm "Online - Meine Tochter in Gefahr" mit 3,5 Prozent versagte. Bittere Ironie: Ausgerechnet die einstige Sat.1-Show "Genial daneben" - nun beheimatet bei RTLzwei - war deutlich gefragter und kam in der Zielgruppe mit einem Doppelpack auf Marktanteile von 5,4 und 5,8 Prozent.

Allerdings gelang es RTLzwei nicht, diese Flughöhe zu halten: Die um eine Stunde verschobene "Promi Game Night" fiel ab 22:21 Uhr auf 4,2 Prozent sowie insgesamt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Durchweg stark war derweil Kabel Eins, wo "Star Trek" schon tagsüber den Marktanteil auf bis zu 8,0 Prozent klettern ließ. Ab 20:15 Uhr kam "Star Trek Beyond" schließlich zunächst auf 1,08 Millionen Menschen sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe auch "Star Trek - Der Aufstand" mit 6,7 Prozent überzeugte.

Noch gefragter war bei den 14- bis 49-Jährigen der Film-Doppelpack bei Vox: Dort erreichte "The Expandables 3" zunächst solide 7,0 Prozent Marktanteil, bevor sich "Con Air" zu später Stunde auf 8,8 Prozent steigerte. Mit einem Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent wurde Vox am Ende Dritter hinter RTL und Vox.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV