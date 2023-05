Der Eurovision Song Contest ist zwar die größte Fernsehshow im deutschen Fernsehen - doch er ist vor allem ein Live-Event. Dementsprechend überrascht es nicht, dass der ESC nicht in den Hitlisten jener Sendungen auftaucht, die besonders stark von einer zeitversetzten Nutzung profitieren. Hier sind es vor allem die konventionellen Show-Formate, die es ganz nach vorne schaffe: So sammelte "Germany's next Topmodel" in der vergangenen Woche beispielsweise noch 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für ProSieben ein, während sich die RTL-Show "Let's Dance" um 200.000 Fans steigerte und die Marke von vier Millionen letztlich nur knapp verfehlte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 12.05.

22:29 4,57

(+0,76) 20,0%

(+2,2%p.) 1,45

(+0,50) 25,4%

(+6,3%p.) Friesland - Landfluchten 13.05.

20:15 6,83

(+0,36) 26,1%

(+0,6%p.) 0,41

(+0,07) 6,8%

(+1,0%p.) ZDF Magazin Royale 12.05.

22:59 2,45

(+0,35) 12,9%

(+1,3%p.) 1,01

(+0,31) 20,7%

(+4,8%p.) Lena Lorenz - Fels in der Brandung 11.05.

20:15 4,67

(+0,26) 17,3%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,03) 6,2%

(+0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 11.05.

20:14 1,74

(+0,24) 7,3%

(+0,8%p.) 1,01

(+0,19) 17,8%

(+2,3%p.) Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder 14.05.

20:20 7,78

(+0,22) 27,5%

(+0,1%p.) 1,63

(+0,11) 24,8%

(+0,8%p.) Herzstolpern - Neustart ins Leben 08.05.

20:15 4,37

(+0,22) 16,2%

(+0,3%p.) 0,44

(+0,01) 7,7%

(-0,1%p.) Ein Fall für zwei 12.05.

20:15 4,70

(+0,21) 17,9%

(0,0%p.) 0,39

(+0,03) 7,2%

(0,0%p.) Let's dance 12.05.

20:14 3,95

(+0,20) 16,7%

(+0,2%p.) 0,96

(+0,07) 17,8%

(+0,2%p.) Daheim in den Bergen - Alte Pfade - Neue Wege 12.05.

20:15 3,26

(+0,20) 12,3%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,03) 7,7%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.05.-14.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Der größte Gewinner der zeitversetzten Nutzung lief jedoch einmal mehr im ZDF: Die "heute-show" verzeichnete in der Vorwoche 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als zunächst ausgewiesen und kam letztlich auf 4,57 Millionen. Alleine bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich die Satireshow im Nachgang um eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteils-Plus von 6,3 Prozentpunkten entsprach. Unterm Strich verbuchte die "heute-show" damit stolze 25,4 Prozent Marktanteil. Aber auch das "ZDF Magazin Royale" knackte danach noch die 20-Prozent-Marke, weil die Quote um fast fünf Prozentpunkte besser ausfiel als anfangs ermittelt.

Sehr zufrieden kann man aber auch weiterhin bei RTLzwei sein, wo der "Kampf der Realitystars" ebenfalls davon profitiert, dass viele Fans die Show lieber mit etwas Verzögerung sehen. Gemessen am Marktanteil, war "Kampf der Realitystars" in der zurückliegenden Woche in der Zielgruppe das Format mit dem fünftgrößten Zugewinn - um satte 1,5 Prozentpunkte konnte der Marktanteil noch ausgebaut werden. Mit 9,2 Prozent lag die Sendung letztlich bei mehr als dem Doppelten des Senderschnitts. Insgesamt kamen noch 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, sodass die Millionen-Marke klar geknackt wurde.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 12.05.

22:29 4,57

(+0,76) 20,0%

(+2,2%p.) 1,45

(+0,50) 25,4%

(+6,3%p.) ZDF Magazin Royale 12.05.

22:59 2,45

(+0,35) 12,9%

(+1,3%p.) 1,01

(+0,31) 20,7%

(+4,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 11.05.

20:14 1,74

(+0,24) 7,3%

(+0,8%p.) 1,01

(+0,19) 17,8%

(+2,3%p.) Einmal Camping, immer Camping 14.05.

18:10 1,05

(+0,07) 6,4%

(+0,4%p.) 0,28

(+0,06) 9,1%

(+1,6%p.) Kampf der Realitystars 10.05.

20:14 1,13

(+0,16) 4,9%

(+0,5%p.) 0,50

(+0,11) 9,2%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 12.05.

19:37 1,99

(+0,16) 9,5%

(+0,6%p.) 0,51

(+0,07) 13,3%

(+1,4%p.) Markus Lanz 11.05.

23:18 1,43

(+0,08) 14,2%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,04) 8,6%

(+1,3%p.) SOKO Kitzbühel 13.05.

18:07 2,38

(+0,05) 17,3%

(+0,2%p.) 0,16

(+0,03) 6,6%

(+1,2%p.) Rentnercops 10.05.

18:48 2,16

(+0,04) 11,3%

(+0,1%p.) 0,11

(+0,04) 3,3%

(+1,2%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 09.05.

20:15 1,37

(+0,15) 5,8%

(+0,4%p.) 0,96

(+0,12) 18,3%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.05.-14.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV