Weil "Volles Haus" und "Die perfekte Minute" überhaupt nicht funktionierten, baute Sat.1 Anfang der Woche seinen Vorabend ein wenig um. Die Live-Sendung wurde um eine Stunde gekürzt und die Spielshow flog komplett aus dem Programm, stattdessen zeigt Sat.1 zwischen 18 und 20 Uhr mittlerweile "Lenßen übernimmt". Mit im Schnitt etwas mehr als 2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es bis einschließlich Donnerstag aber ebenfalls ziemlich schlecht.

Zum Abschluss der Woche konnte sich Ingo Lenßen zwar etwas steigern, mit Werten zwischen 2,8 und 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sah es aber weiterhin sehr schlecht aus. Immerhin lag "Lenßen übernimmt" vor "Volles Haus" - das hatte "Die perfekte Minute" zuletzt nicht immer geschafft. Die zweistündige Liveshow, die über weite Strecken gar nicht so live ist, erreichte am Freitag lediglich 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,9 Prozent Marktanteil.

In der Primetime wiederholte Sat.1 schließlich das Bühnenprogramm "A Way Back to Luckyland" von Luke Mockridge, konnte damit aber ebenfalls nichts reißen. 470.000 Menschen schalteten ein, beim jungen Publikum waren damit nur 5,4 Prozent Marktanteil drin. Damit landete man noch hinter den Filmen von RTLzwei und ProSieben, "1917" brachte es bei RTLzwei auf 950.000 Zuschauende und 6,2 Prozent, bei ProSieben unterhielt "Godzilla II: King of The Monsters" 820.000 Menschen und bescherte dem Sender so 6,5 Prozent. Auch "Goodbye Deutschland" bei Vox war mit 730.000 und 6,3 Prozent erfolgreicher als Sat.1.

Am Ende konnte aber nur einer der genannten Sender halbwegs zufrieden sein. ProSieben blieb bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 6,9 Prozent hängen, Vox landete bei 5,6 Prozent und für Sat.1 standen 5,4 Prozent auf dem Konto. RTLzwei landete mit 4,6 Prozent zwar auf dem letzten Platz der acht großen Sender, wird damit aber wohl noch am besten leben können - lag man damit doch so ziemlich auf Höhe des aktuellen Senderschnitts.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV