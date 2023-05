Sechs Wochen lang hat Vox um 14 Uhr Geschichten über XXL-Familien erzielt. Ab kommenden Dienstag übernimmt den Sendeplatz wieder "Mein Kind, dein Kind" – "Full House" aber soll zurückkehren, eine zweite Staffel ist schon fix. Mit Blick auf die Quoten ist das verständlich. Die 30. und vorerst finale Folge des Formats kam am Freitag auf gute 8,6 Prozent. Im Wochenschnitt sicherte sich die Filmpool-Produktion zurückliegende Woche 7,3 Prozent. Nach schwacher Vorwoche ging es also wieder deutlich nach oben. Insgesamt holte "Full House" in den sechs Sendewochen im Schnitt etwas mehr als sieben Prozent bei den Umworbenen.

Positiver als noch vor einigen Monaten sieht es auch für eine andere Filmpool-Produktion aus: "Köln 50667", das um 18:05 Uhr bei RTLzwei läuft. Fast wäre die zurückliegende Woche die erfolgreichste des Jahres für das Format geworden. Vermiest hat es eine schwache Freitagsfolge (2,8% in der Zielgruppe), die den Wochenschnitt letztlich auf 3,7 Prozent drückte. Im Vorfeld holte das neue Feel-Good-Format "Von Hecke zu Hecke", produziert von UFA Show & Factual, 3,1 Prozent bei den Umworbenen. Etwas über der Marke von drei Prozent lag auch der Wochenschnitt der ersten fünf Folgen. Im Schnitt kam die Sendung zurückliegende Woche auf 0,15 Millionen Fans, 0,16 Millionen wurden am Freitag gemessen.

Eine andere wochentägliche Sendung gab in den vergangenen Tagen indes ein sehr starkes Bild ab – zwei Mal (am Montag und Freitag) holte die dreistündige Produktion "Punkt 12" bei RTL 18,2 Prozent in der Zielgruppe. Wenig verwunderlich also, dass das Mittagsmagazin mit einem Wochenschnitt von 16,8 Prozent den Wert der Woche davor um satte vier Prozentpunkte überbot und obendrein die stärkste Woche bejubelt seit Juni 2021.

Gut performate am Freitag übrigens auch der Sender ZDFinfo: Er kam auf zwei Prozent Tagesmarktanteil insgesamt und 2,7 Prozent bei den Jüngeren. Für hohe Werte sorgte beispielsweise das um 23:50 Uhr gestartete "Mysterien des Weltalls" mit 4,4 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,42 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Zuvor hatten schon mehrere "Terra X"-Folgen gepunktet: 0,55 Millionen schauten etwa die um 22:25 Uhr gestartete und sorgten so für 2,9 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV