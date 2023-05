Der Primetime-Verlauf: Das Erste fällt tief

Für Das Erste sah es am Freitagabend nur bis 21:45 Uhr gut aus. Der Primetimefilm "Mein Vater, der Esel und ich" hielt sein Publikum einigermaßen gut. Doch am späteren Abend ging es in zwei Schritten deutlich bergab. Schon die "Tagesthemen", gestartet um 21:45 Uhr, mussten ein deutliches Minus verbuchen - nach 22:20 Uhr ging der Ofen dann noch mehr aus. Die Serie "MaPa" verlor nicht nur unmittelbar zu Beginn reichlich Publikum, sondern auch noch während der Ausstrahlung. Ein Erfolg sieht definitiv anders aus. "Let's Dance" bei RTL war auch diese Woche wieder gegen 22 Uhr am Stärksten, das Ende bekamen einige aber schon nicht mehr mit. Die Show dauerte also zu lang. Der Start von "That's My Jam" gegen 23:40 Uhr führte dann zu weiteren Abschaltern.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Dinner" und "Galileo" ziehen an

Zwei Vorabendformate der großen Privaten haben am Freitag während ihrer Laufzeit deutlich an Reichweite zugelegt. Da wäre zum einen "Das perfekte Dinner" von Vox, das kontinuierlich Publikum einsammelte, zum anderen auch das ProSieben-Magazin "Galileo". Stark zulegen konnte zudem auch die tägliche Serie "Alles was zählt" bei RTL insbesondere nach der Unterbrecherwerbung.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One Media unter 30 Prozent

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Seven.One Media erreichte dabei am Freitag die sonst üblichen 30 Prozent nicht, stattdessen kam der Vermarkter auf 29 Prozent. Spitzenreiter wie üblich: AdAlliance mit 36 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Rama schafft es auf Platz 7

Wer am Samstag die "Bild" aufschlägt, kommt an Lidl nicht vorbei: Anlässlich seines 50. Geburtstags hat Lidl alle Werbeplätze in der Zeitung gebucht. Im TV macht man gerade aber ein bisschen langsamer: 64 Mal war der Discounter am Freitag in den Werbeinseln vertreten, der gemessene XRP lag bei rund 41 - das reichte nicht für einen Platz unter den besten 15. Spitzenreiter bleibt Google mit fast 100 Punkten, gefolgt von C&A und REWE mit knapp jeweils über 90 Punkten. Ein eher seltener Gast in der Bestenliste ist indes Rama - mit 52,6 XRP reichte es am Freitag für Platz sieben. Mehr als jeder dritte Rama-Spot wurde bei RTL platziert und auch Sat.1 spielte mit 15 Prozent eine große Rolle in den Überlegungen.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.